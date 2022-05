El cantante Sebastián Llosa, de 29 años, estrenó el videoclip de “Alguien más”, su último tema, el pasado 5 de mayo y en tan solo dos semanas ha logrado posicionarse en YouTube con casi un millón de reproducciones. El sobrino del escritor Mario Vargas Llosa realizó el single con los productores Carlos Molina y Agustín Mas.

La canción es de un ritmo pop latino y da un giro rotundo a sus anteriores composiciones. “Trata un poco de seguir enamorado con la persona que no puedes estar y que de pronto te encuentras buscando cualidades de esa persona en otro”, expresó Sebastián en el canal de YouTube “Primera visión”

Sebastián Llosa se mostró agradecido con la gran acogida de su productor musical. “Todavía no me lo creo. 100.000 (reproducciones) en Spotify y todavía no tiene ni un fin de semana completo la canción. Una locura la cantidad de videos con el audio de TikTok. Más feliz con la reacción de ustedes imposible. ¡Gracias!”, comentó Sebastian mediante un post de Instagram en la primera de su estreno.

Viral en TikTok

Miles de usuarios de TikTok han compartido la canción y la han convertido en viral. “Le ha ido muy bien. A parte del ritmo, es que la gente se ha identificado con la canción”, detalló el compositor peruano para el canal digital “Primera visión”.

“Estaba usando mi estilo y creo que lo encontré con esta nueva canción. La respuesta que está teniendo es tan increíble que no me lo puedo creer”, comentó Llosa.

¿Quién es Sebastián Llosa?

Sebastián Llosa es sobrino del premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa e hijo del reconocido cineasta Luis Llosa y la cantante Roxana Valdivieso. Su pasión por la música comenzó cuando acompañaba a su madre en sus conciertos. Asimiló el ritmo con los ensayos, y también al escuchar el rock clásico de esa época.

“Viendo ensayar a mi mamá desde pequeño, al prestar atención a su voz, a pesar de mi edad, le indicaba: ‘Mira, tal nota está desafinada, te olvidaste tal letra. Éramos unos pesados mi hermano y yo diciéndole esas cosas”, recuerda el cantautor.