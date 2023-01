Alondra García es captada caminando de la mano en Madrid con quien sería su nueva pareja

Alondra García Miró parece haber encontrado nuevamente el amor tras la ruptura con Paolo Guerrero. Esta vez, la modelo nacional fue vista por las calles de Madrid caminando de la mano con quien sería su nueva pareja. En las imágenes mostradas por “Amor y fuego”, se aprecia a la modelo muy cariñosa con el misterioso hombre con quien no tiene reparos de caminar de la mano.

Como se recuerda, la también actriz aún no ha confirmado nada acerca de su situación sentimental, a pesar de haber sido consultada más de una vez por la prensa especializada. Sin embargo, en sus redes sociales no ha ocultado esta estrecha relación con este personaje del cual aún no se conoce su identidad. Video: Willax TV.