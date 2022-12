Alejandra Baigorria confirma que se distanció de Said Palao: “Nadie sabe lo que él y yo pasábamos”

Alejandra Baigorria y Said Palao continúan generando polémica en los medios de espectáculos. Esta vez, la empresaria confirmó que hubo un distanciamiento con el chico reality durante el día que él fue captado agarrando por la cintura a una joven modelo en una fiesta electrónica. Muchos de sus seguidores la criticaron por haber retomado su romance con el integrante de “Esto es guerra”.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre su relación con Said Palao?

En su cuenta oficial de TikTok, Alejandra Baigorria publicó un video en el que aparece bailando una canción romántica con Said Palao. De esta manera, la empresaria de Gamarra anunció que se ha reconciliado con el deportista peruano. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por sus fans. Uno de ellos comentó: “Said, tienes oro puro a tu lado, valórala, por favor, éxitos”.

En el hilo de ese comentario, Alejandra Baigorria reconoció que tuvo una crisis amorosa con el hermano de Austin Palao y aclaró que no busca quitarle culpa. “Lindo comentario, nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos. Ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos”, escribió la chica reality.

Critican a Alejandra Baigorria y Said Palao por reconciliación

El post fue compartido por el periodista Samuel Suárez, quien aseguró que Alejandra Baigorria estaba justificando el ampay de su pareja. Asimismo, criticó el accionar de Said.

“Con ese comentario, Alejandra deja entrever que estaba distanciada de Said el día del ampay, justificando de esa manera su criticada acción con la jovencita mientras estaba de viaje”, señaló el creador de Instarándula. “ No hay justificación alguna para faltar el respeto... Quien realmente te ama no aprovecha los ‘distanciamientos’ para hacer de las suyas ”, agregó.

Varios usuarios respaldaron la postura de Samuel Suárez: “Una persona si te ama realmente, así estén distanciados, merece todo el respeto. Si no lo hay, es porque no es amor sincero”, “Cuando una persona te ama y te quiere nunca te hace daño”, “Ale, tú no mereces esto... eres más que esto”, “Qué decepción, mereces más, Ale”, fueron algunos de los comentarios.