¿Quién es Edgar Ferrer, esposo de Susan Ochoa, y a qué se dedica el padre de los hijos de la cantante?

El nombre de Susan Ochoa es sinónimo de éxito y superación. La destacada cantante es dueña de una potente voz cargada de sentimiento que la ha llevado a grandes escenarios hasta el punto convertirse en la ganadora absoluta de la edición 2019 del Festival Viña del Mar.

Nacida en Pátapo hace más de tres décadas, la intérprete de canciones como “Ya no más” y “Porque esta hembra no llora”, entre otras producciones, sigue cosechando logros. Actualmente, disfruta su faceta de conductora junto con el actor Ismael La Rosa en el programa “Aquí todo se puede”. No obstante, a lo largo de su carrera, su familia ha sido un apoyo fundamental, entre ellos, su esposo. Descubre a qué se dedica.

¿Quién es el esposo de Susan Ochoa?

Edgar Dante Ferrer De la Cruz no solo es el esposo y padre de los tres hijos de Susan Ochoa, con quien lleva más de 16 años de relación, sino que también es su mánager y el encargado de apoyar la carrera musical de la talentosa cantante.

A inicios del 2021, en una entrevista para América Televisión, la artista lo presentó en pantalla al lado de sus hijos en la comodidad del hogar que adquirieron en el distrito de San Martín de Porres, en la que Ferrer confesó lo que siente por ella.

“Con Susan estoy 16 años, hemos tenido altos y bajos, pero seguimos juntos por el amor que nos tenemos, por el amor a nuestros hijos, a nuestra familia y ahora más en estas fechas, de todas maneras. Es una mujer que se ha hecho amar, pero a más no poder, definitivamente que sí”, reveló al programa “En Boca de Todos”.

Tal como lo indicó el cónyuge de la cantante, su relación ha pasado diversas etapas, habiéndose separado en el 2021, aunque no dejaron de trabajar juntos y decidieron llevar una sana amistad por sus hijos. Sin embargo, en una reciente entrevista con este diario, Susan Ochoa aseguró que se encuentran en proceso de reconciliación.

“Estamos dándonos otra oportunidad con el papá de mis niños (Edgar Ferrer), tratando de llevar las cosas mejor, por nosotros mismos, por mis niños, por la familia y porque aún nos queremos. También estamos con psicólogos para que nos saquen nuestras locuras, para ser personas normales (se ríe)”, manifestó.

