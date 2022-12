¿Cómo conoció Yahaira Plasencia a Sergio George y por qué se dijo que tenían un romance secreto?

Hace poco, Sergio George se pronunció sobre la relación entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. Mostrando su incomodidad, el estadounidense desaprobó este amorío. Argumentó que no le hace nada bien al lanzamiento del álbum que están trabajando para el próximo año.

Frente a esta reacción, muchas personalidades y seguidores de la farándula se han pronunciado. Gigi Mitre, por ejemplo, mencionó que el productor podría estar celoso. Esto recordó a todos la vez que, hace unos meses, había fuertes rumores sobre un posible romance secreto entre Sergio George y la cantante. ¿Qué pasó realmente?

El inicio: ¿cómo se conocieron Yahaira Plasencia y Sergio George?

Después del escándalo con Jefferson Farfán, Sergio George se fijó en el potencial de Yahaira Plasencia. Magaly Medina especuló que el productor ganador del Grammy fue contratado por el futbolista para catapultar la carrera de la cantante. Sin embargo, esto fue desmentido por el mismo estadounidense.

No sería hasta la participación de la salsera en “El artista del año” que nos enteraríamos de cómo se conocieron.

“Sergio se enteró de mí por YouTube. No es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y diga: ‘Oye, en Perú, hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane, me encanta que haya hecho esto Gisela, traer nuevos talentos”, reveló.

El supuesto romance entre Sergio George y Yahaira Plasencia

Los rumores de una posible relación amorosa entre Sergio George y Yahaira Plasencia iniciaron con los Premios Juventud 2022. En una conferencia de prensa de este evento, le preguntaron al estadounidense si era verdad que había un romance con la salsera.

“Ojalá”, fue la sorpresiva respuesta, lo cual desató una oleada de personas que clamaban que eran pareja. Debido a esto, el productor apareció en “América hoy” para negarlo.

“Me quiero disculpar con los fans de Yahaira, con mucha gente. Quiero poner todo en contexto. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en junio en Perú. Entonces, para romper el hielo estábamos bromeando para bajar el estrés, ella sentía mucho estrés. Me preguntaron eso, y fue mi culpa. Pero dije ‘ojalá’ en modo de vacilón, no sabía la repercusión que iba a tener”, aclaró.