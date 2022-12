Facundo le dice “hija” a Ethel Pozo EN VIVO y ella tiene peculiar reacción frente a cámaras

Fiel a su estilo, Facundo González le jugó una broma pesada a Ethel Pozo mientras la conductora saludaba a todos los participantes de “El gran show”. El modelo argentino salió a escena y llamó la atención de la presentadora de “América hoy” al decirle: “Hija mía”.

Ante esto, la presentadora y esposa de Julián Alexander se mostró bastante incómoda, ya que aseguró que desde que llegó a Pachacámac ha recibido esos comentarios por parte del chico reality. “Así me ha recibido y yo me he volteado, no lo he escuchado”, contó. “Te dije. Anda despacio, Facundo”, respondió Gisela Valcárcel para intentar calmar el tenso momento.