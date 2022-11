Chino Risas confirma que despidió a Mayimbú: “Gracias por darme cólera todo este año”

Alcy Nivim Pacheco, el popular Chino Risas, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que ya no trabajará más con Mayimbú, debido a que le ha traído muchos problemas a lo largo del año. Por medio de un live en su cuenta oficial de TikTok, el cómico ambulante detalló que su ahora excolega ya ha sido notificado sobre los motivos que originaron su salida del elenco.

“ Sí, señores, ya boté a Mayimbú. Le he dicho: ‘Muchas gracias, gordito por darme cólera todo este año. Gracias por hacerme estresar todos estos meses’, y lo he despedido. Él pensaba que era broma y ya se enteró de que es verdad”, expresó.

El Chino Risas mencionó, además, cómo reaccionó Mayimbú cuando le dio a conocer la noticia: “Me dijo: ‘Ya, ‘Chinito’, normal casi, ya pues, me iré a los mercados, voy a limosnear, qué voy a hacer. ¿Así eres no, Chinito? Yo te conozco desde el 96′″.

Mayimbú se pronuncia tras dejar elenco de Chino Risas

Tras las declaraciones de Alcy Nivim Pacheco, Mayimbú rompió su silencio y confesó que cometió muchos errores durante el tiempo en que trabajó junto al Chino Risas.

“Yo sé que la gente me va a extrañar mucho. Yo sé que la gente me va a decir ‘¿dónde está Mayimbu?’, ‘¿qué fue de la vida de Mayimbu?’. Cuando la gente me extrañe, yo estaré por ahí, trabajando, demostrando lo que he aprendido del Chino, demostrando en todos los lugares”, declaró.

“Quiero (agradecerle) al Chino Risas. Me retiro del elenco (...) Lo que pasa es que a veces (...) diré las cosas como son, cómo y paraba solo en la calle, no tenía a quien me aconseje. Siempre he sido rebelde. A veces cuando me hacen algo, no me calmo, exploto, reniego”, añadió.