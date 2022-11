Tilsa Lozano: ¿quién fue su primer amor antes de llegar al altar con Jackson Mora?

Tilsa Lozano, ex miss colita 2010, se casó el viernes 25 de noviembre de 2022 con Jackson Mora, empresario con el que llevó más de tres años de relación sentimental.

Sin embargo, antes de poder llegar al altar y dar el sí, la Vengadora tuvo más de un amor en su vida. El primero de ellos en hacerse público fue denominado su ‘primer amor’. Conoce a continuación de quién se trata.

¿Quién es el primer amor de Tilsa Lozano?

El primer amor de Tilsa Lozano fue el tatuador y realizador de piercing Giancarlo Ferrari, apodado el ‘Chango’. Él flechó el corazón de la presentadora de televisión cuando ella era aún bastante joven.

Tilsa Lozano y Giancarlo Ferrari. Foto: composción LR/Revista Magaly TeVe/captura/Instagram/@tilsa_lozano

En el 2012, el primer romance de Lozano fue expuesto por Magaly Medina, quien en una edición de la revista Magaly TeVe dio a conocer una investigación acerca de la relación. En las instantáneas captadas y difundidas se veía a la pareja en situaciones románticas y brindándose muestras de afecto.

Según el reporte de la revista, Tilsa Lozano acompañaba a Giancarlo Ferrari en el centro Dragón Perú, dedicado a la realización de tatuajes y al arte sobre la piel.

Asimismo, la publicación de la revista de la ‘urraca’ reveló que Tilsa Lozano vivía su historia de amor con ‘Chango’ en las playas de Máncora. Allí colaboraban juntos haciendo piercings.

La pareja en sus días libres se daba una escapadita a recorrer las playas de Máncora, Zorritos o Vichayito.

De acuerdo con la publicación, ambos tenían planes de vivir juntos, pero el ingreso al modelaje de Tilsa Lozano hizo que tomaran distancia el uno del otro.

Ella se refirió sobre sus exrelaciones en su videoblog de la siguiente manera: “(...) primero me tocó un fumón; después, un celoso enfermo; después me tocó la bebita y para cerrar con broche de oro, me tocó el mentiroso”.