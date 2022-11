Dalia le aclara a Gigi por cuestionarla: “Me saco la mugre sola para sacar adelante a mis hijos”

Dalia Durán fue protagonista de diversos titulares luego de que se difundieran imágenes de la cena a la que fue con John Kelvin tras la última conciliación a la que asistieron. Sin embargo, la emprendedora no soportó las críticas que tuvo Gigi Mitre contra ella y le envió una fuerte respuesta en vivo.

Dalia Durán le responde a Gigi Mitre

Dalia Durán se comunicó en vivo con “Amor y fuego” para explicar por qué decidió reunirse con John Kelvin luego de la última conciliación a la que asistieron. Siguiendo esta línea, la modelo aprovechó y se tomó unos minutos para ‘cuadrar’ a Gigi Mitre por cuestionar su accionar.

“A Gigi decirle que ella dice que me gustan las cosas fáciles, cuando ella no sabe que todos los días trabajo en una y otra cosa, yo me saco la mugre para sacar adelante a mis hijos sola. No es que me gusta nada fácil ”, aclaró.

Además, indicó que la vestimenta que usó ese día es igual a la que usa normalmente y que no tiene relación alguna con la presencia del cumbiambero. “Yo me visto así hasta para ir a Migraciones, es parte dé. Siempre lo he hecho y no porque haya estado John o no”, acotó.

Dalia Durán acepta que fue un error reunirse con John Kelvin

Dalia Durán fue consultada por el polémico brindis que tuvo con John Kelvin y las críticas que ha recibido tras esa reunión. Por tal motivo, la animadora de eventos dijo estar arrepentida por lo que hizo y admitió que fue un error haber ido a cenar con el cantante.