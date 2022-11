El día que Valeria Piazza fue eliminada del Miss Universo por no quitarse el pareo

Valeria Piazza causó grandes expectativas como representante del Perú en la 65 entrega del Miss Universo 2016, realizada el 30 de enero de 2017 en Filipinas. Sin embargo, la modelo no logró ser seleccionada entre las nueve finalistas y la corona de ese año se la llevó la reina de belleza francesa Iris Mittenaere, de 24 años.

¿Cuál fue el error de Valeria Piazza en el Miss Universo?

Valeria Piazza, quien por aquel entonces tenía 24 años, era una de las favoritas de los organizadores, según dijo Jessica Newton, presidenta del Miss Perú.

“Cuando fue a la entrevista personal, la organización del Miss Universo me felicitó como país por tener una representante preparada”, expresó.

Sin embargo, Jessica Newton explicó que Valeria Piazza cometió un error garrafal en el desfile de traje de baño.

“Al no quitarse el pareo se eliminó automáticamente de la competencia y eso queda en la historia. Ella pensó que se lo había sacado, pero los nervios la traicionaron”, indicó.

El tema acaparó tanta atención que, además de los memes sobre Valeria Piazza, se creó la cuenta de Twitter Pareo de Valeria, que satirizaba lo ocurrido.

“La de Kenia fue la que hizo el nudo a Valeria”, decía un tuit en alusión a Mary Esther Were, Miss Kenia 2016, quien llegó al top 6 del Miss Universo 2016.

Memes creados sobre el pareo de Valeria Piazza. Foto: captura Twitter

Miss Universo 2016: ¿qué dijo Valeria Piazza?

Antes de su retorno a Perú, Valeria Piazza publicó un extenso texto en Instagram sobre su experiencia en el Miss Universo 2016, en el que evitó referirse a lo ocurrido con el pareo a pesar de los comentarios que recibió de sus seguidores.

31.1.2017 | Valeria Piazza cuenta su experiencia en el Miss Universe 2016. Foto: captura Valeria Piazza/Instagram

Sin embargo, a su arribo en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, la modelo Valeria Piazza no pudo esquivar la pregunta y afirmó que sentía alivio por al menos haber llegado al top 12 en el concurso de belleza.

“Éramos 86 candidatas, di todo de mí. Es un viaje difícil porque al final terminamos durmiendo dos horas al día. Estábamos ansiosas y estresadas”, afirmó.