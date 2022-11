Carlos Vílchez niega haber recibido oferta de América TV y asegura que seguirá en “JB en ATV”

¿Se queda en ATV? Carlos Vílchez fue consultado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” sobre los rumores relacionados con una posible salida de ATV para conducir el nuevo programa de América Televisión. No obstante, negó esto por completo. “No, nada que ver. (...) Por el momento no porque me siento cómodo, tranquilo. O sea, si estuviera incómodo, tengo por seguro que no trabajaría en un sitio incómodo”, expresó.

Ante las insistentes preguntas del reportero, el aún integrante de “JB en ATV” aclaró que no dejará el programa y que no tiene idea de por qué se ha estado diciendo eso. “Entonces, descartas que te vas a América”, volvió a interrogar el periodista. “Sí, no sé de dónde ha salido eso. ¿Quién se va? No” , puntualizó el humorista.