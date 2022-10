Ricardo Mendoza es acusado de infidelidad: joven filtra reveladores mensajes con el comediante

Ricardo Mendoza vuelve al ojo de la tormenta. El conductor de “Hablando huevadas“, quien ha protagonizado diversas polémicas, ahora está siendo acusado de enviar mensajes coquetos de Instagram a una joven ingeniera llamada Solange Cabrera, pese a tener una relación sentimental con Ali.

¿Ricardo Mendoza envió mensajes “subidos de tono” a joven?

El conductor de “Hablando huevadas”, Ricardo Mendoza, fue acusado de enviar mensajes coquetos a una mujer llamada Solange Cabrera, quien compartió capturas de pantalla de los supuestos intercambios en un TikTok.

“Pero mientras todo quede aquí y no le contemos a nadie, vamos bien”, se lee en el mensaje del comediante. Y la joven luego respondió: “Terrible eres. Jamás me metería con alguien con pareja. No me gustaría que me hagan eso a mí y si tanto la quieres, deberías respetarla más”.

Ricardo Mendoza agregó: “Pensé que sabías. O sea, ¿me vas a chotear?”. Por lo que Solange Cabrera tuvo que bloquearlo de su cuenta de Instagram para que el comediante no le siga escribiendo.

Usuarios se indignan por los mensajes de Ricardo Mendoza

Los mensajes enviados de Ricardo Mendoza a Solange Cabrera en Instagram han causado la indignación de los usuarios en redes sociales porque el conductor de “Hablando huevadas” tiene una relación con una joven llamada Ali, con quien se muestra cariñosamente en fotografías y videos.

Algunos de los comentarios del video publicado en TikTok por Solange Cabrera fueron: “El que se juraba más fiel“, “Ahora ya no se puede confiar en nadie“, “Se me cayó una leyenda“, “No sé el tipo de relación que tiene con su pareja, así que no puedo opinar“, entre otros.