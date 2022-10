Leslie Shaw revela que siente más placer al pararse en un escenario que con sus parejas

¡No le importa el qué dirán! Leslie Shaw está más imparable que nunca y no se deja amilanar por ningún comentario, tal como el que hizo el padre de su expareja Mario Hart. Por el contrario, la artista responde a sus detractores con sus logros obtenidos.

La cantante acaba de comprometerse con el cantante cubano conocido como El Prefe. Asimismo, la intérprete no tiene planes de tener una familia con hijos por el momento y está únicamente enfocada en su crecimiento en la música.

¿Leslie Shaw prefiere la música que el amor?

La intérprete “La faldita” aseguró que lo más importante para ella es la música: “Me apasiono más con mi música que con mis enamorados”. “Disfruto más en el escenario que haciendo el amor. Siento maripositas en el corazón, pero cuando estoy en la tarima”, afirmó al diario Trome.

Por otro lado, Leslie Shaw aclaró que se siente realizada como mujer y profesional porque ha cumplido todo lo que se ha propuesto: “ cantar en el Festival de Viña del Mar, tener un video en MTV y una casa grande con jardín y palmeras ”. Asimismo, otro logro suyo ha sido sobresalir en una industria tan machista e injusta como la música.

Leslie Shaw le responde a Mario Hart Potestá

Mario Hart Potestá, padre del piloto de carrera, realizó una serie de comentarios machistas y misóginos que pretendían desacreditar a la cantante Leslie Shaw y atribuirle su fama a su expareja.