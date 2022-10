Pancho Rodríguez celebra la llegada a Perú de su novia chilena: “Por fin”

¡Qué viva el amor! Pancho Rodríguez volvió al Perú y reingresó a “Esto es guerra” como uno de los nuevos jales, luego de haberse alejado nueve meses debido a una medida impuesta por migraciones. El modelo está viviendo uno de sus mejores momentos tras vivir una pesadilla en enero de este año.

Recordemos que el chico reality fue intervenido por la Policía en una maletera tras celebrar el cumpleaños de la cantante Yahaira Plasencia de manera clandestina. Al parecer, el también cantante habría olvidado su pasado e hizo su vida con una compatriota suya que acaba de venir a visitarlo.

Pancho Rodríguez feliz con la llegada de su novia

El cantante Pancho Rodríguez compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su pareja señalando la ubicación de Lima, Perú, y escribiendo en la leyenda: “ Por fin ”. Al parecer, durante su estancia en Chile conoció a la mujer que lo acompaña actualmente.

Historia de Instagram de Pancho Rodríguez. Foto: Pancho Rodríguez/Instagram

Hasta el momento, la identidad de la señorita es desconocida, pero se espera que en los próximos días la etiquete en alguna fotografía o historia para saber de quién se trata.

Yahaira Plasencia pidió que Pancho Rodríguez se rectifique

La cantante Yahaira Plasencia envió una carta notarial al modelo Pancho Rodríguez con la finalidad de que se corrija por asegurar en el programa “Tengo algo que decirte” que ella salía con un político e insinuar que, por ello, no le permitían el ingreso al Perú.