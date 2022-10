¿Cuál fue la contundente respuesta de Magaly a Gisela? este es un resumen de todo lo que dijo

¡Tienen para rato! Magaly Medina y Gisela Valcárcel han iniciado una pelea en televisión nacional que, por los antecedentes, tiene para rato. Esto debido a que la conductora de ATV ha criticado duramente a la reina de América Televisión, debido a que su última producción “La gran estrella” no funcionó.

Por ello, la mamá de Ethel Pozo volvió a presentar “El gran show” con la mayoría de ampayados por la presentadora de “Magaly TV, la firme”. No obstante, eso no fue todo, sino que después de presentar a Melissa Paredes decidió aludir a la periodista para pedirle que deje de lastimar a las personas.

¿Qué respondió Magaly Medina en su programa del 3 de octubre? Punto a punto, la comunicadora decidió responderle a quien desde hace muchos años se convirtió en su rival. A continuación, presentaremos una lista resumen de los momentos más importantes del reality de baile.

¿Cómo inició la discordia entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

La conductora de “Magaly TV, la firme” no dudó en dedicar un programa entero para responder y aclarar las declaraciones de Gisela Valcárcel. Es por ello que inició el espacio explicando de dónde y por qué proviene la enemistad entre ambas. “ Fui columnista y crítica de la televisión en la revista Hoy muchos años antes de estar en la TV. En esa época yo criticaba duramente a los programas de televisión. Y personajes ya mediáticos y públicos que tenían programas, como Gisela Valcárcel, me contestaban desde sus tribunas televisivas ”.

Gisela Valcárcel agrede a reportero de Magaly Medina

De manera inesperada, la presentadora de televisión Magaly Medina mostró un video pasado, cuando la empresaria Gisela Valcárcel agrede al fotógrafo Carlos Guerrero que trabajaba para la revista de la misma periodista. La dueña de GV producciones, que en ese entonces estaba casada con el productor Javier Carmona, aseguró que el comunicador comía gracias a su popularidad, entre otros calificativos contra el reportero.

Magaly Medina fue denunciada por Gisela Valcárcel

“Esta mujer me denunció ante el Poder Judicial ‘n’ veces por cualquier cosa que yo le decía acá, parecía Jefferson Farfán. Me mandaba a todos los abogados de América Televisión. Me demandó por 50.000, me hizo varios juicios, muchos juicios, la mayoría de ellos me los ganó o creo que todos me los ganó ”, fueron las palabras exactas de Magaly Medina para explicar por qué es mentira que la conductora de “El gran show”, Gisela Valcárcel, nunca se defendió de las opiniones de la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina ampaya a Roberto Martínez

La también youtuber Magaly Medina se adjudicó el descubrimiento de la persona con la que el futbolista, esposo de Gisela Valcárcel, la engañaba. Es por ello que manifestó: “ Ya se le olvidó que yo fui la que le dijo a ella (Gisela Valcárcel) con quién le estaba poniendo los cachos su marido. Yo fui la que persiguió a Roberto Martínez y logré, finalmente, con las pistas que dieron que le ponía los cachos con Viviana Rivasplata, con la que terminó casado después”.

Magaly Medina asegura que Gisela Valcárcel avala infidelidades por rating

“(...)Toda la vida has sido la más alcahueta de todos los infieles. En sus shows, acuérdense bien, ¿de qué ha vivido? De que un bailarín o una bailarina se acueste con un hombre comprometido. De eso ha vivido y se ha hecho de la vista gorda porque en la semana siguiente todas esas cochinaditas a ella le vendían su show y, por su puesto, tenía rating (...)”, aseguró la conductora de “Magaly TV, la firme” sobre el negocio de Gisela Valcárcel con el reality icónico “El gran show”. Asimismo, aseguró que de su producción venían los rumores que ella corroboraba.

Magaly Medina afirma que nunca lloró con Gisela Valcárcel

El sábado 1 de octubre, la presentadora de televisión Gisela Valcárcel aseguró que la comunicadora lloró frente a ella. Ante esto, la también influencer le respondió: “Tú mientes con un desparpajo que realmente asusta. Se me pone la piel de gallina de lo mentirosa que puedes ser (...). La gente que me conoce sabe que yo para llorar soy bien dura (...)”. Minutos después, Magaly Medina procedió a contar cómo fue la única vez que se vieron las caras, lejos del suelo peruano.

Magaly Medina muestra foto inédita junto a Gisela Valcárcel

Era el 30 de enero del 2013 cuando Gisela Valcárcel y Magaly Medina se encontraron en una feria de televisión debido a que ambas estaban buscando formatos para que desarrollen en sus casas televisoras.

“(...) Gisela en un momento me cuenta la verdad, según ella, de lo que había pasado con Carmona y Tula. Me cuenta: ‘A mí me dijeron esto de Tula que iba a la oficina de mi marido, Magaly, dormíamos en la misma cama ’. Así me lo contó y yo hice su versión. Por eso, jamás le creí a Tula Rodríguez lo que me dijo y siempre la defendí, porque la vi como una mujer traicionada (...). Además, explicó que le consultó por su relación con Alfredo Zambrano, con quien estaba peleada en ese entonces. La comunicadora le explicó que su pareja era inmadura y estaban en ir y volver.

Magaly contó la razón por la que se fue a Latina

Susana Umbert, Ney Guerrero y Gisela Valcárcel han salido en más de una ocasión a beber y charlar, luego de que el productor de televisión las hicieran amistar, de acuerdo a las declaraciones de Magaly Medina. “Desde esa época es la amistad de Ney con Umbert, que ya estaba en Latina. Ahí es donde se comienza a generar mi cambio a ese canal. Esa es la verdad de la historia. En esas borracheras nace el acercamiento con Latina (...)”, aseguró la conductora.