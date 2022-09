Yahaira Plasencia envió carta notarial a Pancho Rodríguez: “Me pidieron que me rectifique”

Pancho Rodríguez está de regreso en el Perú y ya pudo reinsertarse al reality que le dio fama dentro de la farándula local; sin embargo, sus recientes declaraciones habrían incomodado a Yahaira Plasencia y, por ello, la salsera decidió enviarle una carta notarial.

Así lo confirmó el participante de “Esto es guerra” esta tarde, 29 de septiembre, durante su participación en “En boca de todos”. Pancho reveló que en el documento se refiere a las declaraciones que dio cuando conversó con Lady Guillén en su programa “Dilo fuerte”, en el que deslizó que un político, supuestamente relacionado con la salsera, habría estado detrás del impedimento para que retorne al país.

“(Pide) que me rectifique a nivel nacional; sin embargo, yo no le entiendo mucho, yo nunca la he mencionado, igual me rectifico si alguna vez dije algo que le haya incomodado”, expresó.

“Esto es guerra” celebra el regreso de Pancho Rodríguez

Los conductores de “Esto es guerra” se emocionaron por ver nuevamente a Pancho Rodríguez en el programa. Johanna San Miguel consideró que finalmente “se hizo justicia”.

“Muy contenta con el regreso de Pancho Rodríguez. Se hizo justicia. Justicia, se hizo. ¡Panchito! ¡Panchito!”, expresó.

Pancho Rodríguez recuerda duros momentos que pasó tras ser impedido de ingresar al Perú

El deportista chileno Pancho Rodríguez comentó que tuvo que pasar la noche en el aeropuerto con su hija al enterarse de que no podía aterrizar en suelo peruano. Agregó que, por momentos, se iba al baño para que la pequeña no lo vea llorar.

“Amor, imagínate, nadie tiene la oportunidad de dormir en un aeropuerto. ¿Qué van a decir tus compañeras?”. Asimismo, añadió: “Y a ratos me tenía que ir al baño a llorar para que no me vea así”, dijo en “EEG”.