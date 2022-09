Flavia Laos revela que congelará sus óvulos a sus 25 años: “La mejor decisión que he tomado”

¡No le teme a nada! Flavia Laos es una modelo peruana muy sincera al momento de mostrarse como es. En la actualidad, ha acaparado varias portadas de los programas de espectáculos por su relación con el cantante Austin Palao.

La influencer, de tan solo 25 años de edad, optó por congelar sus óvulos y abrió un casillero de preguntas en su cuenta de Instagram para contar cómo era todo el proceso e informar a sus seguidores sobre el procedimiento paso a paso.

¿Por qué Flavia Laos congelará sus óvulos?

La bailarina Flavia Laos contó detalles del tratamiento al que se someterá para asegurar tener hijos, en caso se anime más adelante. De acuerdo a sus declaraciones, le es muy importante que sus fans se informen sobre esta intervención para quitarse tabúes.

“Así es, muchachos, voy a congelar mis óvulos. Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. (...) Yo también creo que es de las mejores decisiones que he tomado porque es como un seguro. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia (...)”, fueron parte de sus palabras.

Flavia Laos cuenta que gana más como influencer que como actriz

La modelo Flavia Laos se presentó en el programa “En boca de todos” para hablar sobre sus nuevos proyectos y Ricardo Rondón aprovechó la oportunidad de consultarle sobre cuál era la fuente más estable de ingresos en su día a día.

La pregunta exacta fue: “¿Ganas más como influencer que como actriz y cantante?”. De esa forma, manifestó: “Ahora, yo diría que sí. La publicidad en redes ha crecido muchísimo y es a lo que me dedico al 100%”.