Andrea Llosa responde a Magaly Medina tras minimizarla: “Es una huachafería hablar de reinados”

Andrea Llosa y Magaly Medina continúan enfrentadas por el rating. Pese a que ambas conductoras trabajan en el mismo canal, las indirectas no han parado entre ellas. Sin embargo, ahora la presentadora de “Nunca más” le responde a su colega y aclara que no quiere pelear, pues considera que hablar de cifras es “huachafería”.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre Magaly Medina?

Andrea Llosa brindó una entrevista para “Amor y fuego”. Ella reveló que no ve el programa “Magaly TV, la firme”, por lo que no ha considerado las burlas de su compañera del canal.

“Esto no es una monarquía, no existen reinas en la TV. No tengo problema con ella, la verdad. Ni la veo... El tema del colchón y del rating está en Ibope. Es poco elegante hablar de cifras , creo que al público le interesa un buen contenido y no hablar de cifras, así que es poco elegante”, expresó.

En otro momento, Andrea Llosa afirmó que no puede manejar las emociones de la gente y lanzó duros calificativos contra las declaraciones de Magaly Medina. “ Es una huachafería hablar de los reinados , la verdad que no sé por qué estoy metida en esto”, agregó.

Magaly Medina asegura que no necesita de un colchón de rating tras declaraciones de Andrea Llosa. Foto: composición/ ATV

Andrea Llosa no quiere pelear con Magaly Medina

Aseguró que su intención no es competir con la ‘Urraca’. “Todos hacemos un esfuerzo grande, competimos con otros canales y no competimos con las personas del mismo canal. Acá no hay reinados... No estamos para idioteces, hay cosas más importantes. Que le vaya bien a todos en la tele, no estamos para pelear”, sostuvo.