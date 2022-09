¿Quién es Hugo Lezama, de qué trata su canal y por qué “Al fondo hay sitio” mandó a borrar su video?

¡No se quedó callado! Hugo Lezama remeció las redes sociales al expresar su molestia luego de que uno de sus videos en el que analizaba la famosa escena de “Al fondo hay sitio”, en cuyas imágenes Diego Montalbán abofetea a su hijo Cristóbal, fuera eliminado.

¿El motivo? América TV denunció a su canal por copyright, a pesar de que el youtuber precisó que tuvo un uso limitado del material de la serie. “Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...). Una serie peruana me acaba de meter un copyright, ‘Al fondo hay sitio’, el capítulo de Diego Montalbán”, dijo Lezama.

Hugo Lezama lamentó que este tipo de censuras ocurran en el país. “Así pasa, aquí en el Perú el ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair use, uso justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, agregó.

Los usuarios le mostraron su apoyo y criticaron a la casa televisiva. A raíz de este incidente, te contamos más sobre el youtuber que alzó su voz ante lo que considera una injusticia y revela no es la primera vez que le ocurre, pues el director de la película peruana Súper Cóndor también pidió que elimine su video.

¿Quién es Hugo Lezama?

Hugo Lezama es un reconocido youtuber que cuenta con dos programas en YouTube, uno lo comparte con Carlos Orozco y se titula Moloko Podcast, mientras que el segundo es un proyecto propio titulado Cinesmero, en el que analiza producciones nacionales e internacionales.

Cinesmero es un proyecto más ligado a su profesión al haber estudiado la carrera de Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado en el 2013. Cuenta con una vasta experiencia en medios al haber cofundado la empresa Kafka, centrada en “la generación de contenido específico con base en el storytelling para negocios en multiplataformas”, según se lee en su cuenta de LinkedIn.

Hugo Lezama y Carlos Orozco son los conductores del exitoso programa Moloko Podcast. Foto: Instagram/Moloko Podcast

Hugo Lezama entrevista a figuras de la farándula en Moloko Podcast. Foto: Instagram/Moloko Podcast

Asimismo, es conductor en el programa “Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento”, junto con la actriz Daniela Camaiora, y es emitido en el Canal IPe, orientado a la programación cultural y educativa para un público juvenil. Es operado por el IRTP.

Hugo Lezama conduce un programa en el Canal IPe junto a Daniela Camaiora. Foto: captural de Canal IPe

Cinesmero, un canal para los fans del cine

Hugo Lezama creó el canal en el 2014 y la esencia del programa es el sarcasmo, la sátira y humor para analizar diversas producciones. “Es un lugar donde encontrarán opiniones que no te van a dejar indiferente ”, comentó a Ojo.

En una entrevista con el programa “En cinta”, el youtuber dijo que el proyecto nació de la mano de unos amigos, a raíz de ver que no existía un espacio parecido en la TV y esto le causaba “frustración”. “Hablar de las películas de una forma nada profesional, se han cometido excesos. Era hacerlo de una manera cero profesional, divertirnos (...). Era un elemento libre”, comentó Hugo.

Hugo Lezama fundó el canal Cinesmero. Foto: YouTube/Cinesmero

Reveló que no tenía pensado “vivir” de sus iniciativas en YouTube, pues siempre le costó hablar frente a cámaras al considerarse una persona tímida. Fue un proceso y la acogida del público empezó a sentirse con los reviews de las películas peruanas “Once machos” y de “La última tarde”.

“Eran un híbrido entre crítica cinematográfica y stand up comedy, traté de darle una cierta identidad al canal. El lugar se fue generando a tropezones, Cinesmero no era tanto ser (Ricardo) Bedoya ni Bruno Pinasco, sino un simbionte, ahí al medio” , comentó a Ojo.

“El cine peruano se ha encasillado en la comedia de clase media”

El popular ‘Barbas’ habló sobre las propuestas que ofrecen productoras nacionales para crear diversas películas y cómo la pandemia afectó al rubro.

“(Cinesmero) Era un híbrido entre crítica cinematográfica y stand up comedy", dijo Hugo Lezama. Foto: Instagram/Hugo Lezama