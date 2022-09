Pancho Rodríguez asegura que irá al programa de Magaly Medina: “Si no me dan permiso, me escapo”

¿No teme una sanción? Pancho Rodríguez no puede estar más que feliz por la nueva etapa en su vida que está viviendo, ya que pudo volver al Perú a trabajar en el reality show más popular de nuestro país, “Esto es guerra”.

Como se recuerda, cuando estuvo batallando contra el Estado peruano para que puedan levantarle el castigo que le impidió ingresar a nuestras tierras por nueve meses, la única que le dio pantalla fue la conductora Magaly Medina. El modelo chileno le prometió que cuando retornara la visitaría.

¿Qué le dijo Pancho Rodríguez a Magaly Medina?

Este tarde del 26 de setiembre, el también cantante Pancho Rodríguez compartió un video en su cuenta oficial de Instagram agradeciendo, una vez más, a sus seguidores y asegurando que esta noche asistirá al programa de “Magaly TV, la firme” para cumplir su palabra.

Es por ello que el chico reality manifestó: “Mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Oye, primero quiero agradecerles de todo corazón por todo el cariño y los millones y miles de mensajes que me han enviado. Muchísimas gracias de todo corazón y quiero contarles que en un ratito voy a estar donde Magaly (Medina) cumpliendo mi promesa y palabra. Si me demoro en llegar al programa es porque estoy peleando acá para que me den permiso y si no me lo dan me escapo. Un besito. Nos vemos”.

Johanna San Miguel brinda su apoyo a Pancho Rodríguez

Tras su retorno y presentación a “Esto es guerra”, los compañeros de Pancho Rodríguez no dudaron en mostrar lo feliz que estaban con la decisión de la producción del canal 4, pero no solo ellos, sino también la conductora del reality, Johanna San Miguel.

En ese sentido, la también actriz usó su cuenta oficial de Instagram para afirmar: “Muy contenta con el regreso de Pancho Rodríguez. Se hizo justicia. Justicia, se hizo. ¡Panchito! ¡Panchito!”.