Shirley Arica no quiere ser recordada por sus escándalos del pasado: “Vivía en la vida loca”

¡Shirley Arica no quiere más escándalos! La modelo declaró el último miércoles 21 de septiembre para las cámaras de “Amor y fuego” y volvió a negar ser la chica que aparece en video íntimo difundido en redes sociales. Para sorpresa de todos, la conductora de YouTube se mostró más tranquila y habló sobre su pasado.

Shirley Arica se arrepiente de su pasado

La ‘Chica realidad’ aseguró encontrarse en una nueva etapa y estar arrepentida de su accionar en el pasado.

“Muchas cosas, como mi comportamiento, hablar mal de otras personas por el aspecto físico, por desperdiciar muchas oportunidades, por botar trabajos como me daba la gana, por salir casi siempre a fiestas. No me enfocaba en el hecho de qué puedo construir para después, vivía en la vida loca”, precisó.

Shirley Arica no quiere que su hija cometa los mismos errores

Shirley Arica habló sobre su faceta de mamá y contó que no desea que su hija la trate igual que ella a su madre, ya que en su momento se comportó de manera negativa.

“He tratado muy mal a mi mamá en muchas ocasiones y es como que me arrepiento porque yo ahora tengo una hija, no me imagino que ella me hable de la forma en que yo he tratado a mi mamá”, contó a la reportera del programa.