Nicole Favre fue víctima de acoso durante concierto de Coldplay: ‘’Qué vergüenza, qué impotencia”

No todo fue color de rosa en el primero de los dos conciertos que realizará Coldplay en el Estadio Nacional de Lima pese a que miles de fanáticos vibraron con sus mejores temas. Resulta que Nicole Favre denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de dos sujetos, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el hecho.

La artista nacional aseguró que, por mucho que ha disfrutado de la presentación de los británicos, se sintió con mucha rabia por sufrir este tipo de agresiones. Según su versión, decidió sacar su teléfono celular y grabar a uno de los hombres, a pesar de que estuvo acompañada, incluso, por uno de sus primos.

Nicole Favre fue víctima de acoso sexual en el concierto de Coldplay

“Estoy segura de que a todas las mujeres que están leyendo esto también han sufrido algún tipo de acoso. Hoy en el concierto de Coldplay me pasaron dos de estos acosos. Primero, un tipo pegándose por atrás y, bueno, ya se imaginarán para que (a mí y a una amiga), no quiero ser más específica porque me da asco describirlo”, inició.

“El segundo acoso, otro tipo que me trató de besar y me pareció demasiado irrespetuoso y enseguida reaccioné y saqué mi teléfono y lo empecé a grabar, para que le vean la cara de asqueroso. Y el gran conchudo me empezó a grabar a mí. Casi me voy a los golpes, ja, ja, ja, pero mi amiga me separó y ya me fui”, agregó.

Nicole Favre pide no seguir tolerando el acoso sexual

Para finalizar su denuncia, Nicole Favre pidió que todas las mujeres que sufran este tipo de situaciones no se queden calladas y puedan denunciar por cualquier medio disponible.

Nicole Favre pasó un momento incómodo durante el concierto de Coldplay. Foto: captura de Instagram/Nicole Favre

“No podemos seguir tolerando este tipo de cosas y mucho menos normalizarlas. Me morí de roche de decirle a la gente con la que estaba (mi primo, uno de ellos) porque es difícil hablar estas cosas. Pero no me quiero seguir quedando callada. Por eso, en el segundo accidente, saqué el teléfono y grabé, que fue lo único que se me ocurrió para defenderme. Yo estaba acompañada, imagínense las mujeres, niñas, que están solas. Qué asco, qué horror, qué vergüenza, qué impotencia”, puntualizó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).