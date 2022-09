Yahaira Plasencia aplaude trabajo de Susan Ochoa y Ruby Palomino: “Respeto y admiro su trabajo”

Las felicita. Yahaira Plasencia se mostró gratamente sorprendida por el duelo musical que protagonizaron Susan Ochoa y Ruby Palomino en la última gala de “La gran estrella”. La salsera realzó el trabajo de las dos intérpretes nacionales.

“Respeto y admiro mucho el trabajo de mis compañeras” , admitió la intérprete de “Cobarde”. La participación de Ochoa y Palomino se dio luego de la eliminación de Manuel Aimatre y Niko Strauss, concursantes de sus equipos.

Según las reglas del reality de canto, quien ganara el reto conseguiría que su concursante volviera a “La gran estrella”. Ochoa y Aimatre interpretaron “La Candela” de Ángela Carrasco, mientras que Palomino y Niko Strauss cantaron un tema de Thalía y Maluma.

Ambas artistas fueron alabadas por el jurado y recibieron muchas felicitaciones por atreverse a salir de su zona de confort. Además, empataron el duelo y consiguieron que sus participantes volvieran a la competencia.

Ruby Palomino y Susan Ochoa se enfrentaron en un infartante duelo en "La gran estrella". Foto: captura América TV

“ Me ha sorprendido Ruby y Susan. No podría decir quién me gustó más, creo que las dos han estado muy bien ”, señaló Plasencia a “El Popular”, quien dejó abierta la posibilidad de compartir escenario junto a Susan Ochoa, Ruby Palomino y Michelle Soifer.

Yahaira Plasencia se lució en boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

La ‘Patrona’ fue una de las grandes sorpresas en el matrimonio de la conductora de “América hoy” y el productor de televisión. La cantante peruana entonó sus mejores temas e incluso bailó el popular tema “Mueve el totó”.