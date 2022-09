Emilio Jaime asegura que sí estuvo enamorado de Luciana Fuster y cuenta detalles de la relación

Emilio Jaime y Luciana Fuster mantuvieron una relación sentimental en 2018. Esta fue muy polémica, ya que se inició en medio de rumores de una infidelidad que recayeron sobre los hombros de la integrante de “Esto es guerra”.

‘Emil’ fue invitado al episodio 15 del programa de YouTube “Entragos”, conducido por Shirley Arica. Una de las preguntas que la modelo le hizo fue si lo que él sintió por Luciana Fuster fue realmente amor. “¿Estuviste enamorado de Luciana Fuster o solo fue un caprichito?” , inició. El cantante peruano sorprendió al confesar que estuvo enamorado de la influencer. “Yo si me enamoré, obviamente, si no no hubiese estado con ella” , dijo.

‘Emil’ revela detalles de su relación con Luciana Fuster

El cantante peruano también se animó a contar sobre el inicio de su historia de amor con Luciana Fuster. “Trabajamos juntos todos los días, ella vivía cerca a mi casa y yo la llevaba a la suya. Terminó con Austin y me dejé llevar por la situación” , dijo Emilio Jaime.

Emilio Jaime y Luciana Fuster terminaron su noviazgo luego de 10 meses. Sobre el fracaso de sus relaciones sentimentales, el cantante y compositor peruano dijo: “No sé si he escogido mal, pero no ha sido el momento”.

Se arrepiente de relación con Luciana Fuster

Emilio Jaime confesó arrepentirse de haber estado en una relación con Luciana Fuster y perder su amistad con Austin Palao. Sin embargo, hace tres meses los problemas quedaron en el pasado. El cantante pidió disculpas al chico reality y hoy ya se encuentran reconciliados.

“Me interesa mucho cuidar la amistad que tengo con él, yo no sé si vuelva a ser como antes. Todo paso a paso, como si fuera un matrimonio prácticamente” , dijo ‘Emil’.

En agosto, ambos personajes fueron captados por las cámaras de “Magaly TV, la firme” en una discoteca, lo que confirmaría así su reconciliación. Junto a ellos se encontraban Macarena Vélez, Jamila Dahabreh y Valery Ravello.