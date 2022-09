Macarena Vélez responde a críticas de Tilsa sobre su físico: “Soy voluptuosa y me encanta”

A lo largo de los años, Tilsa Lozano se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, por lo que sus opiniones suelen tener un fuerte impacto mediático. Por ejemplo, hace poco la hoy conductora se refirió al aspecto físico de Macarena Vélez, al hacer referencia a los filtros que usa en las fotos que suele publicar en las redes sociales.

Como era de esperarse, las palabras de ‘Tili’ no cayeron nada bien en la chica reality, aunque decidió mantener silencio. Tras casi dos meses, la exintegrante de “Combate” se pronunció al respecto en una entrevista con el canal de YouTube de Shirley Arica.

Macarena Vélez responde a críticas de Tilsa Lozano

Macarena Vélez lamentó que Tilsa Lozano tenga que recurrir a hablar del físico de una persona para criticar a alguien. Asimismo, afirmó que las características de su cuerpo se deben a que, desde muy pequeña, practicó deporte y hasta reveló haber destacado en surf.

“No la conozco personalmente, no sé por qué estará diciendo esas cosas, no sé si me ha visto en persona, yo la vi mucho tiempo atrás. No hemos intercambiado palabras ni la conozco y me parece supermal hablar del físico de alguien. Es como meterse con las cosas más bajas para meterte con alguien”, inició.

“Uno puede estar como se le dé la gana y hace lo que quiera con su foto y lo que sea. Ella se refirió a mi espalda que es gigantesca y la verdad que sí, desde que tengo uso de razón he hecho deporte, hice natación porque yo corría tabla y fui campeona nacional a los 14 años de surf”, añadió.

Macarena Vélez asegura amar su cuerpo pese a críticas de Tilsa

Por otro lado, Macarena Vélez afirmó estar bastante contenta con su cuerpo, puesto que señala estar fuerte, saludable y hasta se animó a mandar un saludo, junto a Shirley Arica, a Tilsa Lozano.

“Mi espalda es pronunciada, tengo los brazos superfuertes y me identifico con las chicas que son deportistas, no sé si ella ha sido deportista o no, pero estoy contentísima con mi cuerpo, cada vez lo quiero más, lo cuido un montón, me encanta entrenar, comer saludable. Soy voluptuosa y me encanta”, puntualizó.