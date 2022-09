Brunella Horna está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras comprometerse con Richard Acuña en una exclusiva pedida de mano. Por eso, la conductora de “América hoy” en varias oportunidades ha comentado sobre su próxima boda, la cual ya estaría en fase de preparativos.

Si bien la empresaria todavía no ha anunciado la fecha exacta de su matrimonio, se casaría con el congresista el 10 de diciembre de este 2022, según mencionó Magaly Medina, quien aseguró que fuentes confiables le facilitaron algunos pormenores de este acontecimiento.

Por ello, la pareja ya se encuentra en plena modificación de su futuro hogar, donde ‘vivirán felices y comerán perdices’. Esta lujosa casa está valorizada en 10 millones de soles y aquí te mostramos los detalles de este ‘nidito de amor’.

¿Cómo es la casa en la que vivirán Brunella Horna y Richard Acuña?

La vivienda donde pasarán sus días Brunella Horna y Richard Acuña parece ser de ensueño. Esta elegante casa, que se encuentra en plena remodelación para recibir a los flamantes esposos, está ubicada cerca a la exclusiva zona de El Olivar, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo a información que proporcionó el programa “Magaly TV, la firme”, la propiedad de 806 m² tiene un amplio jardín, piscina incluida y está valorizada en 10 millones de soles.

Además, esta propiedad está siendo refaccionada y se está construyendo un tercer piso antes de que se lleva a cabo la boda.

¿Vivienda donde vivirán Brunella Horna y Richard Acuña tuvo problemas de litigio?

No todo sería color de rosa en los preparativos de Brunella Horna y Richard Acuña para su nueva vida como marido y mujer. Según el informe que presentó Magaly Medina en su programa, la vivienda en la que residirán tiene problemas legales desde el 2017.

Mediante un registro de la Sunarp, esta propiedad tiene una inscripción de separación de patrimonios y una inscripción de divorcio .

Brunella Horna vivirá en la casa que compró Richard Acuña cuando estaba con su ex

Por otro lado, cabe mencionar que la casa donde residirá Brunella Horna y Richard Acuña cuando se casen habría sido anteriormente de la expareja del congresista. De acuerdo al informe expuesto por la ‘Urraca’, la madre de la hija de Acuña eligió ese domicilio y hasta recorrió sus instalaciones, por ello se mostró indignada cuando supo que sería el hogar de los futuros esposos.