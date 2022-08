Guillermo Zapata Huertos, más conocido como Willy Rivera, inició su carrera musical como solista en los años 90 luego de haber integrado una orquesta de salsa. El cantautor peruano logró la fama gracias al tema “El cariño es como una flor”, del cual se han desprendido otras canciones escritas y entonadas por el chalaco.

Después de sus exitosas producciones y ocupar los primeros puestos en el ranking de algunas emisoras radiales de la capital, Rivera poco a poco fue desapareciendo del espectáculo nacional. En esta nota, te contamos a qué se dedica tras alcanzar la fama con temas que hicieron bailar a más de un salsero.

¿Qué hace en la actualidad Willy Rivera?

Si bien es cierto, Willy Rivera se alejó de los medios, pero continuó con la carrera que lo llevó a consagrarse como uno de los mejores cantantes de salsa romántica en el Perú. A finales del 2021, mediante sus redes sociales, el artista nacional promocionó su más reciente disco “Canto a mi gente! Lo mejor” , en el cual se encuentra una recopilación de sus composiciones e incluso estrenó un videoclip titulado “Quiero volver a ti”.

Willy Rivera lanzó nuevo disco de colección con sus mejores temas musicales. Foto: Willy Rivera/Instagram

Además, comparte con sus seguidores de Instagram sus presentaciones en eventos privados e invita a los conciertos en los que participará, pues su próximo show se llevará a cabo en el “Primer Festival de Salsa Sensual” que se realizará el 24 de setiembre en la Explanada Olguín en Surco, donde el público escuchará a Willie González, Tony Vega, Viti Ruíz, David Pabón, Johnny Rivera, Ray de la Paz, Nino Segarra y Paquito Acosta. Mientras que en los artistas nacionales se encuentran Antonio Cartagena, Bembe, Zaperoko, Álvaro Rod y Willy Rivera.

Asimismo, el lanzamiento de su álbum de colección musical lo ha llevado a visitar diferentes programas de televisión, donde ha revelado que su nuevo disco también puede ser escuchado en plataformas digitales.

¿Cómo inició el éxito de Willy Rivera?

A la edad de 25 años, Willy Rivera se dio cuenta de que su carrera como diseñador no era lo que buscaba y decidió renunciar a la empresa en la que laboraba para dedicarse a lo que él llamaba un pasatiempo, el cual logró llenar aquellos vacíos que sentía cuando se desempeñaba como dibujante.

En 1990, Rivera fue seleccionado para ser parte de la orquesta de salsa Sensual 990, creada por el director musical y trompetista Óscar ‘Pitín’ Sánchez y el percusionista Juan Canevello. Conoció y compartió escenarios con Pepe Espinoza y Antonio Cartagena. Además, lanzó su primer tema musical, titulado “Candela”, canción original del ítalo-venezolano Rudy La Scala.

Willy Rivera realiza presentaciones en eventos privados y en festivales de salsa. Foto: Willy Rivera/Instagram

La orquesta Sensual 990 se había propuesto en ser la mejor agrupación de salsa en el Perú; por eso, le propusieron al intérprete de “Obsesionado” elegir un nombre artístico, ya que se volverían famosos.

“Cuando llego a la orquesta me dicen que íbamos a grabar varios temas, que seriamos muy famosos, porque sería la mejor banda. A mí siempre me llamaron Willy y me pidieron (la orquesta) elegir como nombre artístico entre Willy Santiago y Willy Rivera. Elegí la segunda opción porque admiraba a Ismael Rivera” , contó a El Comercio.

Los dueños de Sensual 990 decidieron producir su primer álbum y le ofrecieron tres temas: “Deja que caiga la noche”, “Por ella” y “El cariño es como una flor”, este último era el ‘patito feo’ del álbum, ya que nadie apostaba por él; sin embargo, él confió en su interpretación con la que se volvió famoso. La primera vez que la entonó en vivo fue en ‘La Máquina’ de La Herradura. Hizo uso del doble sentido y recurrió a libros de poemas para darle rima y soneo a su presentación.

Dos años después de pertenecer a la agrupación de ‘Pitín’ Sánchez y Juan Canevello, Willy Rivera decidió empezar su carrera como solista con “El cariño es como una flor”, pieza musical que forma parte de su último disco “Canto a mi gente! Lo mejor”, con el que celebrará sus más de 30 años de trayectoria artística.