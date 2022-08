Magaly tras disculpas de Andrés Hurtado: “No podemos jugar con la esperanza de vida”

Magaly Medina comenzó su programa del 17 agosto expresando su indignación sobre el show mediático que hizo Andrés Hurtado tras revelar que el presidente Pedro Castillo habría desembolsado más de 4.000 millones de soles para ayudar a niños con cáncer. Sin embargo, el dinero nunca llegó a las manos del presentador.

La conductora sentenció que la figura de Panamericana se habría “dejado seducir por el poder” y también querer “lavarle la cara” al mandatario ante el bajo nivel de aprobación que registra por parte de la ciudadanía. En ese sentido, la ‘Urraca’ precisó que fue muy bajo aprovecharse de una población vulnerable, específicamente pacientes oncológicos.

“Cómo se le ocurre a un personaje público que conduce un programa de TV ponerse al servicio de un presidente que está tan venido a menos, endosarle tu simpatía. Tu público que te sigue, el que cree que tú haces obras benéficas, cómo te puedes prestar a ese circo. Una persona como Andrés Hurtado, que cuenta con tanta experiencia, no va a caer en el juego de un político si es que él no quisiera”, dijo.

Magaly cuestiona dónde terminaron los 4.000 millones de soles para financiar los cuidados integrales de cáncer

Magaly Medina también comentó las disculpas que dio Andrés Hurtado y dijo que no le convencen. Precisó que la llamada que hizo el mandatario al programa “Sábado con Andrés” no fue “espontánea”.

“200 niños con sus familias esperanzados; los reúnes en Palacio de Gobierno para montar un circo porque 4.000 millones de soles se les ofreció, es un mundo de plata, y dice financiamiento al plan integral. Utilizas población vulnerable y todavía niños enfermos. Uno, como artista, como comunicador, no puede hacer eso a menos que haya otros intereses subalternos”, comentó la ‘Urraca’.

Asimismo, cuestionó a Andrés Hurtado por no cerciorarse sobre el plan que se ejecutaría para empezar a utilizarse aquel monto. “Este dinero tiene que pasar por un protocolo que va primero al Ministerio de Economía; nunca pasó el protocolo según la denuncia de Beto Ortiz”, remarcó.

“Él (Andrés Hurtado) debió cerciorarse antes de poner su cara. Antes de mostrar un cheque, debió decir dónde está el decreto supremo que dice que el Ministerio de Economía está soltando ese dinero y a qué entidades específicas va a ir para beneficiar a estos niños”, agregó indignada.

Magaly Medina considera que todo fue un show

La conductora utilizó su programa para hacer eco de la denuncia de Beto Ortiz y aseguró que el supuesto millonario financiamiento fue un show “para levantarle la imagen” al presidente Castillo.

“No podemos jugar con la esperanza de vida de esas personas humildes que tanto lo necesitan. Cuidados integrales de cáncer, ¿dónde está el plan?, ¿cuándo se ejecutó? Yo creo que Andrés Hurtado no pecó de ingenuidad (...) A mí me viene el presidente Castillo y me dice ‘el presidente va a donar ahorita casa en los cerros para que estén protegidos de este frío, acompáñanos a Palacio’, les digo ‘no, no me presto para eso’”, puntualizó.