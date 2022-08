Tommy Portugal se pronuncia tras no reconocer a su hija: “No soy el mejor papá”

Tommy Portugal emitió un comunicado público luego de que su hija, María Fernanda Véliz, fruto de su relación con la animadora Mariela Véliz, lo acuse de no reconocerla legalmente y de no hacerse la prueba de paternidad. El cantante de cumbia salió a defenderse en medio de las críticas y contó cuál es su verdad de los hechos.

El comunicado de Tommy Portugal

El intérprete de “Una noche” explicó cómo se enteró que tenía una hija no reconocida. “Siento necesario dar a conocer mi parte de la historia. Hace unos años, me enteré que era padre de una niña de casi 13 años a través de un mensaje de Messenger, al cual no supe como reaccionar...”, inició.

Según él, desde ese entonces, no quiso someterse a la prueba de paternidad debido a que no quería dañar emocionalmente a la joven. “Aunque me tomó tiempo procesarlo, decidí asumir la responsabilidad sin duda alguna, incluso sin haber solicvitado una prueba de ADN para intentar no herir los sentimientos de mi hija”, sostuvo el artista.

Tommy Portugal se pronuncia tras no reconocer a su hija. Foto: captura Instagram / Tommy Portugal

Tommy Portugal afirma que apoyó a su hija en la música

Sin embargo, afirmó que siempre ha apoyado a su hija Mafer en su carrera musical. Esto contradice las declaraciones de la joven en “Magaly TV, la firme”, pues ella aseguró que Tommy Portugal no la ayuda a sobresalir en el medio artístico, no comparte sus covers en las redes sociales y se rehusa ha tener una relación más cercana con ella.

“Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y a desarrollarse artísticamente, con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio... No puedo negar que me apena que considere que no tiene mi apoyo”, aseveró el exnovio de Estrella Torres.

Tommy Portugal se pronuncia tras no reconocer a su hija. Foto: Instagram / Tommy Portugal

Tommy Portugal acusa a su hija de buscar popularidad

En otro fragmento del comunicado, Tommy Portugal le lanzó un mensaje directo a su hija, en el que la acusó de buscar popularidad. “Lo único que te puedo aconsejar es que no desesperes... Tienes un gran talento, no necesitas dar que hablar para ser relevante ”, señaló.

“ Sé que no soy el mejor papá... No te preocupes, no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, finalizó el cantante peruano.