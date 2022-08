Jessica Newton responde si dejaría participar a embarazadas en el Miss Perú

Miss Universo permitirá participar a mujeres embarazadas, con hijos y casadas, según se anunció días atrás. Consultada al respecto, la presidenta de la organización Miss Perú, Jessica Newton expresó cuál sería su posición en sus historias de Instagram del 9 agosto.

¿Embarazadas podrán participar del Miss Perú?

¿Si las reglas del Miss Universo cambian, enviarías a una embarazada a representar al Perú?, preguntó un usuario. La respuesta de Jessica Newton fue la siguiente: “Creo que no es el mayor interés de una embarazada competir”.

No obstante, la empresaria señaló que, de darse el caso hipotético de que una reina elegida se embarace, “sí le permitiría mantener la corona”.

9.8.2022 |Historia de Jessica Newton sobre inclusión de embarazadas en el Miss Perú. Foto: captura Jessica Newton/Instagram

¿Regresa Suheyn Cipriani al Miss Perú?

En otra historia de Instagram, Jessica Newton confirmó que Suheyn Cipriani sería candidata al Miss Perú 2023. Como se recuerda, la reina de belleza fue despojada de su título de Miss Eco International 2019 luego de confirmarse que estaba embarazada.

“Tenía bastante miedo y pensé que Jessica me iba a gritar (…). Me sentí bastante sola. No quería contarle”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube del Miss Perú publicada el 5 de noviembre de 2021.

9.8.2022 | Historias de Jessica Newton celebrando que Suheyn Cipriani participe en el Miss Perú 2023. Foto: captura Jessica Newton/Instagram

No obstante, con el cambio en el Miss Universo, Suheyn Cipriani dijo en una entrevista el 8 de agosto —reproducida por la cuenta de Instagram Misses del Perú— que iría nuevamente por la corona.