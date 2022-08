Gisela Valcárcel regresó por todo lo alto a la televisión con “La gran estrella”, este 6 de agosto, y como jurado estelar presentó a Sergio George, quien recientemente se presentó con Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022.

Tras la aparición del empresario en el programa, aclaró cómo se llevó a cabo la gestión para contratarlo. Esto, tras rumores que afirmaban que la intérprete de “La cantante” la ayudó a traerlo a Lima.

Gisela Valcárcel habla sobre su nuevo programa "La gran estrella". Foto: composición LR/América TV

Gisela Valcárcel explica cómo trajo a Sergio a su reality

Gisela Valcárcel reveló cómo contactó a Sergio George para convencerlo de ser parte de su programa de canto. Resaltó que no necesitó de la ayuda de la salsera.

“En enero lo contacté. No lo conocía y no llamé a Yahaira, lo contacté por mi cuenta. Yo dije, tengo que preguntarle más sobre la música y jamás pensé que el sentarnos a almorzar me llevaría hasta este momento”, dijo.

Gisela Valcárcel feliz por ingreso de Sergio George

La figura de América Televisión expresó su felicidad por tener en el set a Sergio George. En ese sentido, le agradeció por haber aceptado la propuesta de ser jurado de su reality.

“Está en el Perú y a partir de ahora se convierte en el productor hacedor de éxitos. Viene, se queda con nosotros, y está esperando llevar a una estrella hacia el mundo, tendrá la misión de producir y hacer realidad los sueños de nuestros concursantes”, expresó.

Antes de su reunión con Sergio George, Gisela anunció un nuevo show. Foto: composición LR/ Instagram

Sergio George descarta romance con Yahaira Plasencia

A través de redes sociales, empezó a especularse que Sergio George tendría un romance con Yahaira Plasencia. El productor salió al frente a negarlo y aclarar cuál es su vínculo con ella.

“Yahaira es como una hija. El consejo que siempre le doy es como un padre (...) Me disculpo por las palabras que dije, fue un error. Jamás con Yahaira, con una artista”, dijo en “América hoy”.