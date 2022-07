Daniella Pflucker denuncia haber sido víctima de robo: “El Perú está muy peligroso y duele”

Daniella Pflucker, actriz que debutó en la teleserie “Así es la vida”, contó a través de un video publicado en su perfil de Instagram, este 29 de julio, que había sido víctima de robo de su celular horas antes y que, producto de ello, su madre, Patricia Seminario Pflucker, había comenzado a ser extorsionada.

Daniella Pflucker: víctima de robo y chantaje

“Hoy, cerca del mediodía, en la cuadra 9 de Caminos del Inca (Surco), me asaltaron , me robaron el celular, y a los minutos empezaron a llamar a mi mamá y enviarle mensajes a su WhatsApp”, dijo la actriz de 26 años. Según denunció, los delincuentes exigían una transferencia de dinero para no difundir material privado sobre ella en redes sociales y a su red de contactos.

Daniella Pflucker: “El Perú está muy peligroso y duele”

Conocida por su participación en las telenovelas “Ven, baila, quinceañera” y “Amor de madre”, Daniella Pflucker se mostró firme al asegurar que no se dejará amedrentar. “La gente que me conoce sabe que soy una mujer que nunca se ha caracterizado por quedarse callada”, indicó.

En ese sentido, envió un mensaje a sus seguidores: “No tengan miedo cuando haya una situación de violencia, de abuso de poder, que nos haga sentir vulnerados, y nosotros no estemos cometiendo ningún error. No hay que quedarse callado”.

Daniella Pflucker también pidió apoyo para contactar con la Policía cibernética o alguien que la pueda ayudar a rastrear su número y evitar “que esto no pase a mayores”.