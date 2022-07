Lourdes Sacín revela tener parálisis facial en la mitad de su rostro: “No son buenos momentos para mí”

Lourdes Sacín viene atravesando un difícil momento que perjudica su salud y su estado anímico. La periodista, quien a menudo comparte incidencias sobre su vida personal con su comunidad de redes sociales, dio a conocer el último 17 de julio, que la perrita que adoptó varios días atrás con motivo de brindarle un hogar y darle mucho amor, falleció.

Linda, una cachorra de tan solo dos meses, enfermó repentinamente y tras varios días de internamiento en una veterinaria y en una clínica de cuidados intensivos, no presentó mejorías en su estado de salud. El diagnóstico era grave, ya que tenía parvovirus y coronavirus canino. Dichos padecimientos terminaron por arrebatarle la vida, motivo por el cual Lourdes Sacín entró en una profunda tristeza.

Sacín realizó una transmisión en vivo en la que comunicó su pérdida; tras esta, recibió decenas de condolencias por su lamentable pérdida. Sin embargo, no se imaginaba lo que desencadenaría en ella (horas más tarde) la triste noticia.

Lourdes Sacín revela que tiene parálisis facial

No fue hasta la noche del lunes 18 que Lourdes Sacín sorprendió con un nuevo pronunciamiento desde su cuenta oficial de Facebook. Esta vez, la comunicadora detalló que le dio parálisis facial en el lado izquierdo de su cara. Además, relató que es la segunda vez que le ocurre, pues hace años presentó un episodio similar que duró poco más de un mes.

“ Por segunda vez en mi vida me ha pasado esto porque ya había tenido parálisis facial hace años. Ahora se repitió. Desde ayer por la tarde empecé a sentir que se me dormía el lado izquierdo de mi cara , me asusté y pedí a mi mamá que viniera”, escribió en un inicio.

Líneas abajo, Lourdes contó que tuvo problemas para hallar a un neurólogo que pudiera atenderla y expuso las dificultades que viene presentando a raíz de su parálisis facial.

“ Acabo de despertar peor porque me cuesta hablar, comer y hasta tomar líquido porque solo funciona la mita de mi boca . Hoy tengo que buscar urgente un neurólogo para que me pueda atender por la tarde. No son buenos momentos para mí”, agregó.

Lourdes Sacín cuenta cómo viene sobrellevando su parálisis facial. Foto: Lourdes Sacín/Facebook

Lourdes Sacín consiguió atención médica

En una nueva publicación de Facebook, la expareja de Andy V reveló cómo viene afrontando su parálisis facial y el tratamiento al que se viene sometiendo tras ser revisada por un especialista.

“Ayer lunes, me evaluó un neurólogo porque además de la parálisis del lado izquierdo de mi cara, tengo un dolor espantoso atrás de la oreja. Me explicó que ese dolor es del nervio facial que está inflamado, así que estoy tomando medicamentos para aliviarlo”, manifestó.

Pese a su avance, Lourdes no logra poder degustar sus alimentos en ese estado. Por eso, no está comiendo como debe. Sin embargo, menciona que sus ánimos han mejorado y que está a la espera de que un nuevo integrante perruno se sume a su familia.

“De ánimo estoy un poco mejor porque ya habiendo fumigado y desinfectado mi casa, estoy esperando que venga el perrito que me ofrecieron en una transmisión el otro día y que muchos me decían que lo acepte”, adicionó Lourdes.

Asimismo, no se despidió sin antes agradecer a su comunidad de redes sociales por apoyarla con mensajes de aliento.