Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, trabaja en EE. UU. como cocinera: “Nací para triunfar”

Todo comienza a prosperar para ella. La hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, quien hace un tiempo tuvo que atravesar un duro momento en su vida tras la muerte de su vástago a causa de un accidente de tránsito, reveló que se encuentra instalada en Estados Unidos, donde viene trabajando para sacar adelante a su familia que se encuentra en su natal Perú

Como se recuerda, en febrero del 2022, la hija del humorista Melcochita fue captada en las playas de Lima cantando para ganarse la vida. En ese sentido, Yessenia revela que su nueva jornada laboral le permite continuar con su faceta de cantante, pues se recursea, además, dando shows musicales en el país extranjero.

¿En qué trabaja Yessenia Villanueva?

La artista asegura que viene laborando en la cocina de un restaurante de comida peruana y, desde ya, afirma que cumplirá todos sus objetivos en la nación de Joe Biden.

“Estoy en Nueva Jersey. Gracias a Dios me va bien, estoy trabajando en la cocina de un restaurante peruano y también hago mis shows musicales. La gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, es que me hago querer”, contó Yessenia a Trome.

Yessenia Villanueva deja atrás las polémicas y se enfoca en sus proyectos laborales. Foto: difusión

“Yo nací para triunfar, nada es imposible. Recién llegué y ya tengo trabajo porque mi ángel me ayuda, mi Jhordan, mi hijo amado”, agregó recordando a su fallecido descendiente.

Yessenia Villanueva planea llevar a su familia a EE. UU.

Además, la descendiente de Pablo Villanueva relató que viajó a Estados Unidos en compañía de su hijo menor y que su plan, a largo plazo, es hacer que su familia viaje al extranjero para vivir.

“Yo vine (a Estados Unidos) para ayudar a mi familia: mi madre, mi nieta. Quiero estabilizarme para traerlas, acá la calidad de vida es mucho mejor”, manifestó.