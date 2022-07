Yiddá Eslava sobre su sueldo en los inicios de “Combate”: “Ganábamos nuestros pasajes”

Yiddá Eslava fue integrante del desaparecido programa “Combate”, convirtiéndose en una de las participantes más queridas del reality. Fue en el equipo verde en el que la ahora actriz daba todo de sí para sumar puntos. Aquí también conoció a su futuro esposo y padre de sus hijos, Julián Zucchi.

No obstante, tras más de 10 años, la influencer dio nuevos detalles sobre el sueldo que percibían mientras se desempeñaban como competidores. En esta oportunidad, la ex chica reality brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube La Linares, en la que tuvieron una amena conversación al respecto.

Yiddá Eslava: ¿cuánto le pagaban en “Combate”?

Yiddá Eslava señaló que estuvo a punto de rechazar la oportunidad de participar en el programa de competencia. Esto se debe a que, tras las primeras dos etapas del casting, decidió dar marcha atrás y viajó al norte del país para iniciar un nuevo trabajo. No obstante, la producción se comunicó con ella para informarle que había sido elegida como parte del elenco.

Pese a que “Combate” inició con altos puntos de rating y un buen recibimiento por parte del público, el salario que recibió no era proporcional al auge del espacio televisivo. En esa línea, la esposa de Julián Zucchi contó que en las dos temporadas en que fue partícipe, no llegó a ganar grandes sumas de dinero.

“Ganábamos muy poco. La gente cree que nosotros ganábamos millones, pero la verdad es que en las primeras temporadas ganábamos nuestros pasajes, nomás. Ya después que empezaron a arrancarse a la gente de los canales, ya subió” , reveló ante la periodista de América TV.

Yiddá Eslava: ¿por qué renunció a “Combate”?

Pese al éxito que venía albergando el show, Yiddá Eslava creyó conveniente cambiar de aires y tomar otros rumbos. “Yo me fui porque me salió la oportunidad de hacer radio y a mí me gusta alimentar mi currículum, cambiar. Entonces dije ‘ya sé qué es esto’ (ser chica reality) y no es lo que yo quiero para que la gente conozca de mí”, aseveró.

De otro lado, tampoco estuvo de acuerdo con ciertas situaciones que venían ocurriendo. “Yo renuncié en vivo porque no me gustaba lo que estaba ocurriendo (...) yo le venía diciendo a la producción (que no me gustaban ciertas situaciones) y no me hicieron caso. Yo salí al aire y dije ‘renuncio’. Nunca más volví”, agregó.