Ethel Pozo asegura que lleva 20 años trabajando en América TV: “Desde los 12, en este canal”

Se defendió. Ethel Pozo sorprendió a propios y a extraños durante la edición de “América hoy” de este jueves 14 de julio. Después de confesar sobre su relación con un integrante de la agrupación Menudo, la conductora señaló que tiene años trabajando en televisión, específicamente en el área de producción.

Los conductores del magacín de América TV y Mariella Zanetti aprovecharon en preguntarle cuál de los cantantes fue su pareja, ya que era una adolescente. Además, la hija de Gisela Valcárcel mencionó haber acompañado a la agrupación puertorriqueña durante sus presentaciones en Tacna.

Conductora revela que trabaja desde los 12 años

La producción del programa empezó a colocar en pantalla imágenes en las que aparecen los cantantes, por lo que se ve que Ethel Pozo siempre estuvo al lado de uno de ellos, incluso en un video se le puede observar abrazándolo.

“Todos son mis amigos ahora. Mira, ahí estamos en una gira. Nos fuimos a Tacna (señala una fotografía). ¿Ustedes no han escuchado que tengo más de 20 años trabajando en televisión, en producción? Desde los 12, en este canal. En el edificio de allá (América TV), ahí tenía 14 y estaba de fucsia”, detalló.

Ethel Pozo creen que Jefferson Farfán le tiene odio

La presentadora sorprendió a sus compañeros al comentar que Jefferson Farfán le tiene odio, ya que cree que, por respaldar los comentarios de Melissa Klug, el futbolista ha decidido ignorarla. Asimismo, Ethel Pozo manifestó que el deportista le ha negado en varias ocasiones entrevistas para su programa y que tampoco ha querido ir a su espacio dominical que es transmitido por las tardes.

“Yo he coincidido años con Melissa Klug; por eso, Jefferson Farfán no quiere ni verme, no quiere darme una entrevista ni a la cocina ( ‘En esta cocina mando yo’) ni aquí (’América hoy’), porque toda la vida he coincidido con Melissa Klug”, explicó.