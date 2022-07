Jorge Guerra sobre Jaimito en “Al fondo hay sitio”: “Al principio pensé que no iba a salir mucho”

En poco tiempo, Jorge Guerra Wiese se ha ganado el corazón de la teleaudiencia con su personaje de Jaimito en “Al fondo hay sitio”. Pese a que en un inicio, muchos reclamaban que Aarón Picasso, el primer Jaimito de la serie, sea quien continúe dando vida al personaje, la interpretación de Guerra cautivó y convenció a los espectadores con la desgarradora escena en la que fue humillado por Alessia el último 12 de julio.

A raíz de sus últimas apariciones en pantalla, se ha podido evidenciar que el menor de la familia Gonzales ha ido tomando mayor protagonismo y hasta, para muchos, es una especie de nuevo Joel durante sus primeras temporadas.

A propósito de su debut en la exitosa teleserie familiar y su experiencia en su carrera actoral, Jorge Guerra concedió una entrevista a Infobae. Ahí, contó cómo se viene compenetrando con diversos actores de la serie, en especial con Gustavo Bueno y Erick Elera, quienes han elogiado su caracterización y le vienen extienden su apoyo en diversas escenas.

Jorge Guerra sobre el rumbo de Jaimito

El actor relata que la idea de formar parte de una producción tan conocida como “Al fondo hay sitio” le resultaba un reto muy emocionante; no obstante, desconocía “cómo iba a entrar a un elenco que tenía tantos años” de conocerse. Sin embargo, cuenta que el primer día de rodaje, lo hicieron sentir como de la familia.

Jorge Guerra Wiesse se unirá a esta nueva temporada de "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram/América TV

Sobre el inesperado rumbo que viene tomando su papel de Jaimito indicó: “ No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía . Progresivamente, vi que había más escenas, vi que tenía más participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho”.

¿Cómo toma las críticas Jorge Guerra?

Guerra Wiese fue blanco de críticas al inicio de la novena temporada de “Al fondo hay sitio” porque muchos telespectadores esperaban ver a Aarón Picasso retomando el papel del menor de los Gonzales.

Pese a ello, hubo quienes estuvieron contentos con su trabajo y le dieron la oportunidad de poder demostrar su talento.

“Ahora que ha progresado la serie, esto se ha incrementado. Yo siempre me quedo con los comentarios que me sirvan y me ayuden a crecer como actor, para que el personaje siga progresando. Me encanta cuando la gente me habla de forma respetuosa, porque no se trata solo de recibir halagos sino también de críticas constructivas con respeto y con cariño, y ya he tenido eso”, comentó el intérprete al respecto.