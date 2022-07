Karen Schwarz defiende su matrimonio: “Me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio Oliva”

Karen Schwarz sorprendió al hacer una confesión sobre su relación con Ezio Oliva. La conductora de “Yo soy” contó que en una ocasión intentaron meterse en su matrimonio. Aseguró que no acepta las faltas de respeto y que se pone como “una leona” cuando sucede este tipo de incidentes que afectan a su familia.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre su relación con Ezio Oliva?

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que chocan mi corazón... sale la leona de Karen... No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida 360... Como mamá, mujer, profesional y esposa, sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio (Oliva) y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas. La vida me ha enseñado muchísimo, pero nadie nos puede faltar el respeto”, sostuvo Karen en entrevista para Trome.

¿Cuándo será la boda de Karen Schwarz y Ezio Oliva?

Además, afirmó que ya empezó los preparativos para su boda con el exintegrante de Ádammo. El matrimonio religioso se llevaría a cabo en mayo de 2023.

“Será el próximo año porque queremos que sea en la fecha en que nos casamos por civil... Será un poco más grande a diferencia del civil, porque mis hijas ya están grandes y es la última celebración del matrimonio, así que estamos súper emocionados”, expresó. Aseguró que la fiesta se podría realizar en Lima o en Pachacamac, pero lo que sí es seguro es que será en Perú.

Karen Schwarz explica cómo resuelve conflictos con Ezio Oliva

Sobre si hay algún conflicto en su relación con Ezio Oliva, Karen Schwarz afirmó que tienen sus desacuerdos. “Cuando prima el respeto y el amor, todo se puede solucionar, sobre todo cuando tienes dos hijas maravillosas y compromiso. Ahí todas las dificultades se pueden sobrellevar”, señaló.

La modelo también comentó que la distancia no ha afectado su matrimonio. “Cada vez que Ezio regresa (de viaje) y nos volvemos a encontrar, sentimos que somos las personas indicadas para estar juntas. Me encanta muchísimo el hecho (de) que siga cumpliendo sus sueños; él me apoya en mis proyectos y yo también”, finalizó.