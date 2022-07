Caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: últimas noticias de las denuncias por delito sexual y extorsión

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes nuevamente vuelven a protagonizar un enfrentamiento. Esto después de que el futbolista denunciara a la actriz por chantaje y extorsión. Según lo indicado por el programa de ATV, el ‘Gato’ Cuba recibió una llamada de la modelo acusándolo de dañar la indemnidad sexual de su pequeña hija y le indicó que lo denunciaria si no se acercaba con su abogada a la comisaría.

En el espacio televisivo de Magaly Medina, Nakazaki, abogado del pelotero, mencionó que el audio se realizó en la madrugada aproximadamente a las 1.05 a. m. el pasado 13 de junio.

Magaly Medina afirma estar afectada por supuesta amenaza de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba. Foto: composición LR/ captura de ATV/ captura de TikTok/ Melissa Paredes

¿Qué pasó entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba?

Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba, vía llamada telefónica, de atentar contra la integridad de su pequeña. El futbolista del Sport Boys indicó a las autoridades que la actriz lo habría presionado para acceder a sus peticiones.

“Si es que este (Rodrigo Cuba) no accedía a los actos de presión de la denunciada para ir donde le requería, esta procedería a interponer la denuncia frente a la comisaría”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ emitió un informe este 28 de junio en su programa “Magaly TV, la firme”, donde señaló que la actriz estaría buscando perjudicar la imagen e integridad del futbolista al acusarlo de causar un tipo de violencia hacia su hija.

¿Por qué Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de afectar la “indemnidad sexual” de su hija?

Durante la emisión del programa “Magaly TV: La Firme”, la abogada Karla Viso explicó a detalle por qué Melissa Paredes habría acusado a su expareja de afectar la indemnidad sexual de su hija.

“Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años, como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, aseguró.

¿De qué acusa Rodrigo Cuba a Melissa Paredes?

Rodrigo Cuba tomó acciones legales contra su expareja Melissa Paredes por extorsión y chantaje. Magaly Medina fue quien presentó la exclusiva y comentó cuáles serían los motivos principales por el cual Rodrigo interpuso esta demanda.

“Ella lo amenaza y lo chantajea y lo acusa de haber hecho algo agraviado en contra del pudor sexual de su menor hija”, indicó la popular ‘Urraca’ al leer el documento

Rodrigo Cuba no autorizó la difusión del audio de la llamada

La presentadora de televisión Magaly Medina indicó en su programa que en ningún momento Rodrigo Cuba autorizó la difusión de dicho material. Asimismo, reveló que el audio no fue entregado por el futbolista ni por sus abogados.

“Me ha llegado a través de una persona anónima, pero le pedimos permiso a Rodrigo Cuba para que nos permitiera, porque son dos en la conversación y alguno de ellos debía darme la autorización para que yo pueda emitir este audio, Rodrigo no quiere hacerlo, no nos ha querido dar el permiso”, aseveró.

Madre de Melissa Paredes pide al MIMP intervenir por denuncia de Rodrigo Cuba

Por medio de redes sociales, la madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tras la difusión de unos audios que podría causar odio hacia su hija. Ella manifestó que existe “mucha maldad” por parte de Rodrigo Cuba.

“Por favor, pido al Ministerio de la Mujer y protección al menor (sic) intervenir en el caso de mi hija y mi nieta, ya es demasiado… Tanta maldad, tanta injuria y que se saque todo de contexto para poder embarrar el honor de ambas”, escribió en su cuenta de Instagram.