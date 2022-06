Melissa Paredes revela que grabó llamada completa con Rodrigo Cuba y la entregó a las autoridades

Melissa Paredes se pronunció en redes sociales después de que Rodrigo Cuba la denunciara por chantaje y extorsión. En un comunicado de prensa, la actriz y modelo se refirió a la llamada que grabó de su exesposo para poder entablar la querella y aseguró no tener miedo a que esta sea expuesta ya que, según comentó, ella cuenta con el audio completo de dicha conversación.

La exconductora de “América hoy” detalló, además, que ella misma presentó ante las autoridades la grabación del intercambio de palabras que tuvo con el ‘Gato’ Cuba.

“Se comenta acerca de una llamada en la que se habla de un tema privado, de la cual yo tengo grabación completa y ya fue entregada a las instancias correspondientes. En esta, en ningún momento yo chantajeo ni extorsiono a nadie”, aseveró Paredes.

Comunicado de Melissa Paredes 1. Foto: captura de Instagram/ Melissapareds

Rodrigo Cuba denuncia a Melissa Paredes por chantaje y extorsión

El martes 28 de junio, Magaly Medina reveló que Rodrigo Cuba levantó una denuncia contra Melissa Paredes por el presunto delito de chantaje y extorsión.

“Recibe una llamada telefónica (…) En donde señala expresamente ser acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y, si este no accedía a actos de presión de la denunciada, esta procedería a interponer la denuncia”, señalaba el documento presentado por el futbolista.

¿Cómo respondió Melissa Paredes?

Ante las acusaciones de su exesposo, Melissa Paredes negó rotundamente haber chantajeado o extorsionado a Rodrigo Cuba con el fin de obtener algún beneficio económico.

“Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que jamás le he pedido dinero ni nada a cambio”