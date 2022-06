El último 28 de junio, Magaly Medina dejó boquiabiertos a todos al exponer la denuncia interpuesta por Rodrigo Cuba a Melissa Paredes por un caso de extorsión y chantaje a su persona. Ante este panorama, se reveló los motivos de dicha denuncia que tendría como razón principal a su menor hija.

Como se recuerda, el futbolista y la actriz se están enfrentando en un proceso legal tras protagonizar una polémica a raíz de un comentario de la ex reina de belleza, quien sostuvo que no tendría problemas en que su hija pase por la cámara Gesell, en caso de ser necesario.

¿Qué dice el documento?

“Recibe una llamada telefónica (…) En donde señala expresamente de ser acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si este no accedía a actos de presión de la denunciada, esta procedería a interponer la denuncia” , se lee en el documento que presentó el futbolista.

Además, la figura de ATV contó que el ‘Gato’ Cuba adjuntó a su denuncia una grabación en USB que usó para ir en su contra. Según señala la conductora, Melissa Paredes habría amenazado al padre de su hija si él no iba a un lugar que ella le pedía.

Melissa Paredes se pronuncia tras denuncia de ‘Gato’ Cuba

Mediante sus redes sociales, Melissa Paredes le habría dejado un fuerte mensaje a Magaly Medina, quien habló sobre su menor durante la última edición de su programa. Asimismo, la influencer también lamentó la forma en cómo la prensa viene tratando su caso.

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentra involucrados menores de edad. Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija”, escribió en sus historias.

Melissa Paredes se manifestó tras ser denunciada por extorsión y chantaje por Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes

Tras leer el documento de la denuncia, Magaly Medina lamentó el proceder de Melissa Paredes y le postró su respaldo a Rodrigo Cuba.

“Me olía a chantaje desde el primer día en que lo vi. (…) Esta mujer, Melissa Paredes no me merece ningún respeto, esto es terrible, está atentando contra la reputación de él. Yo la verdad me siento tan asqueada cuando veo algo así, miro esta denuncia y digo: es increíble”, cuestionó la figura de ATV.

“Que bueno que Rodrigo Cuba se adelantó en poner esta denuncia porque así se le va caer la careta a esta señora (Melissa Paredes)”, añadió la conductora y aseguró que todo esto estaría sirviendo para sacar la verdad a la luz y desenmascarar a Melissa.