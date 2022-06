Mónica Sánchez defiende al nuevo ‘Jaimito’ y afirma que Aarón Picasso “ya cumplió su rol” en AFHS

Con información de Giuliana Castillo/URPI-LR

Mónica Sánchez se pronunció sobre las reacciones que trajo el renovado personaje de ‘Jaimito’, interpretado por Jorge Guerra, en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Además, hizo referencia a las declaraciones que brindó Aarón Picasso al no obtener el papel; todo esto en medio de su participación como madrina, junto a Yvonne Frayssinet, en la boda del activista ambiental Richard Torres con un árbol realizada este 26 de junio por el Colectivo Salvemos el Área de Reserva Ambiental Castilla.

¿Qué dijo Mónica Sánchez sobre ‘Jaimito’?

Aarón Picasso, el intérprete original de ‘Jaimito’, causó revuelvo al revelar en Instagram Live que hizo tres cástines para retomar el personaje. Sin embargo, a pesar de sus altas expectativas, no resultó convocado.

Mónica Sánchez asentó su posición al señalar que el momento y el papel habían cambiado, y que el personaje había tomado mayor protagonismo, en comparación con su primera versión.

“Lo que pasa es que es otra época. Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenía historia mucha , nada. Era muy gracioso, porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad. Tenía que ir al cole, por eso no participaba mucho de la historia”, explicó la popular ‘Charito’.

Mónica Sánchez: ¿qué dijo sobre Jorge Guerra?

La actriz Mónica Sánchez, quien también recibió críticas por lo grave de su voz que, según sus opositores, se parece a la de Ducelia Echevarría de EEG, se mostró contenta con la elección de Jorge Guerra Wiesse.