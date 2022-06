Magaly responde a Tula por defender a Jazmín Pinedo: “Ahora me viene hablar de moral”

Magaly Medina nuevamente respondió con todo a los conductores de América TV luego de señalar que su batalla mediática con Jazmín Pinedo es direccionada por las autoridades de dicho canal. Esta vez, la ‘Urraca’ apuntó sus balas contra Tula Rodríguez, quien salió en defensa de la ‘Chinita’ y aseguró que la presentadora de ATV tiene una doble moral cuando señala que defiende los derechos de las mujeres.

Como era de esperarse, la periodista de espectáculos no se quedó callada y recordó los episodios protagonizados por la conductora de “En boca de todos” durante sus años de vedette. Medina también hizo hincapié en aquella vez que Tula fue ampayada con Javier Carmona mientras seguía casado con Gisela Valcárcel.

Magaly responde a Tula Rodríguez por defender a Jazmín Pinedo

Magaly Medina indicó que Tula Rodríguez no se convirtió en una ‘santa’ por haberse casado por lo que, según ella, no tiene derecho para hablar de moral.

“ Imagínense, Tula Rodríguez hablándome de moral a mí. No me hagas reír, Tula, porque Gisela Valcárcel te ha recordado en 50 oportunidades que te metiste con su marido cuando ella aún era la señora de Carmona. No lo digo yo, te lo dijo ella ”, inició.

“ Ahora me viene hablar de moral. ¿Por qué? Porque se casó, porque tuvo una hija y porque la llamaron señora. Hay muchas mujeres que cuando se casan, ellas creen que las bendijeron y se sienten monjas porque las llevaron a ‘los altares’ y se olvidaron (...) de sus escándalos con los futbolistas y todo lo demás. Eso no la hace una persona que pueda hablarme de doble moral ”, agregó.

Magaly Medina asegura ser líder en su horario

Magaly Medina se tomó varios minutos de su último programa para responder a los comentarios de Jazmín Pinedo. Además, recordó que es la líder de su horario. La presentadora señaló que esta sería la razón por la que América se siente amenazada.