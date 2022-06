Jefferson Farfán impidió que Jazmín Pinedo conociera el ‘búnker’ ubicado en su casa

Jazmín Pinedo generó gran polémica en los últimos días debido a la entrevista que le permitió conocer al detalle la casa de Jefferson Farfán. La presentadora recibió fuertes críticas por parte de Magaly Medina, quien consideró que su colega perdió una gran oportunidad de conocer más sobre la vida personal del futbolista nacional.

Aunque la nueva conductora de América respondió fuertemente hacia la ‘Urraca’, su programa “Más espectáculos” pasó un nuevo extracto de lo que fue este recorrido por el hogar del denominado ‘10 de la calle’.

Como ya se había visto, las pertenencias y las lujosas prendas que tiene el delantero dejaron sorprendida a la ‘Chinita’ al conocer su alto valor económico.

Jefferson impidió que Jazmín conociera el ‘búnker’

Durante este recorrido, Jazmín Pinedo afirmó tener una misión: conocer el famoso ‘búnker’ ubicado en la casa de Jefferson Farfán. Al parecer, la conductora lo habría encontrado.

Cuando se disponía a ingresar junto con su camarógrafo, el seleccionado peruano la tomó de la mano y se la llevó a otra área de su hogar.

Jazmín Pinedo pide detener enfrentamiento con Magaly

En la última edición de su programa, Jazmín Pinedo volvió a pronunciarse sobre los ataques recibidos por parte de Magaly Medina. En ese sentido, aclaró que lo suyo es algo personal’. La ex chica reality pidió detener este enfrentamiento al asegurar que si recibe respeto, devolverá lo mismo.

Jazmín Pinedo y Magaly Medina vienen sosteniendo un fuerte enfrentamiento mediático. Foto: captura América TV/ATV

“Lo único que pasa es que ve a una mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá lo mismo. Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted otorga a diario. Respete para que la respeten”, indicó.