Andrés Hurtado es sorprendido por Josetty con tierno mensaje: “Gracias por enseñarme a diario”

Andrés Hurtado y su hija, Josetty, celebraron el Día del Padre de una forma especial. El conductor de “Sábado con Andrés”, quien hace poco había informado que estuvo hospitalizado por un par de días, fue homenajeado por la influencer con un mensaje en el que rescata las mejores cualidades de su progenitor en su faceta de padre. Entérate de todo lo que escribió en esta nota.

Josetty a ‘Chibolín’: “Me siento orgullosa de ti”

Josetty Hurtado no dudó en explayarse al hablar sobre ‘Chibolín’ por el Día del Padre. Para la modelo, el conocido presentador es todo un ejemplo a seguir, por lo que le felicitó por todo el amor que le dio a ella y a sus hermanas a lo largo de los años.

“Te amo tanto papito. Feliz día, aunque para nosotros el Día del Padre es todos los días, no hay un día en el que no te diga que te amo y lo orgullosa que me siento de ti. Gracias por enseñarme tanto a diario, por protegerme, ser mi mentor, mi guía, mi mejor amigo. Siempre tan jovial pero tan estricto con nosotras. Todo lo que soy es gracias a ti. Te amo con la vida”, escribió la creadora de contenidos.

Josetty compartió tierno mensaje en honor a su papá, Andrés Hurtado. Foto: Instagram

‘Chibolín’ dijo que celebraría el Día del Padre solo

Durante el pasado sábado 18 de junio, Andrés Hurtado había dicho en su programa que no celebraría el Día del Padre sin la compañía de sus hijas:

“Yo te voy a decir de lo que pienso del Día del Padre. A mí no me interesa ni el Día del Padre ni el Día de la Madre ni los cumpleaños. El Día del Padreo el Día de la Amistad se celebra todos los días. Yo, por ejemplo, la paso solo” “Acá estamos para ti” “Acá estamos por el programa, ¿mañana me vas a decir ‘feliz Día del Padre’? Simplemente me voy a levantar”.