El día que Susy Díaz bailó con música de Fifth Harmony en “Today show”

¡Mueve la cabeza! Susy Díaz es considerada un ícono de la farándula peruana por su característico humor y por protagonizar los momentos más recordados del espectáculo nacional. Precisamente, uno de ellos ocurrió en el extranjero, específicamente en Nueva York.

La excongresista estaba grabando un reality junto con ‘Melcochita’ cuando se animó a unirse a la presentación de Fifth Harmony, exagrupación de Camila Cabello, de una manera bastante peculiar. Entérate de lo que dijeron las cantantes al enterarse del cómico episodio.

Susy Díaz se hace viral en redes

A inicios del 2015, Susy Díaz había viajado junto con ‘Melcochita’ para grabar una secuencia especial para “Amor amor amor” en formato reality, llamada “Misión imposible en Nueva York”. Durante la producción de este segmento, la mamá de Florcita Polo se animó a acercarse a los exteriores del local donde se grababa el show estadounidense “Today show”, de la NBC.

Al ver que Fifth Harmony se estaba presentando en el programa, la exlegisladora no dudó en unirse al evento. Fiel a su estilo, Susy bailó hasta que el equipo de seguridad se acercó a ella para solicitar que se detuviera.

Fifth Harmony reacciona al baile de Susy

No pasó mucho para que Camila Cabello y sus colegas de Fifth Harmony saludaran a Susy Díaz por la alegría con la que se unió a su show en Nueva York. En plena promoción de una película infantil, las integrantes se animaron a mandar un breve pero tierno mensaje a la figura de televisión.

“Hola, Susy, sabemos que te gusta nuestra música. ¡Te vimos bailar, todos lo vieron! Escucha nuestra nueva canción y únetenos invitando a todos a ver ‘Hotel Transylvania 2′. ¡Te amamos!”, dijeron entre risas las chicas de la agrupación.

Susy sobre Fifth Harmony: “Siempre estamos en comunicación”

Ante esto, Susy no dudó en responder al mensaje especial de Fifth Harmony. “Amor amor amor” hizo que la personalidad de televisión se ‘desmayara’ de la emoción al contarle que las jóvenes habían visto el video. Tras asegurar que las artistas eran sus amigas, señaló: “Qué lindas. Son mis amigas, siempre estamos en comunicación”. Asimismo, reveló los detalles detrás de la particular experiencia.