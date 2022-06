¡Ya está graduada! La popular modelo Rosángela Espinoza compartió con sus seguidores la gran emoción que vivió por la invitación que recibió para su ceremonia de graduación. Después de cinco años de esfuerzo para conseguir su título de la carrera de Marketing, logró graduarse con satisfacción.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza tras graduarse?

La ‘Chica selfie‘ publicó en sus redes sociales todos los detalles del gran día. Por la tarde del 14 de junio, la chica reality compartía emocionada su tarjeta de invitación. “Mañana será un gran día. El final de un camino e inicio de otro. Nunca es tarde para cumplir tus sueños, así pienses que no puedes y tengas miles de obstáculos“, fueron las palabras que acompañaron su post en Instagram.

Además, la influencer recomendó nunca rendirse y perseverar por las metas. “NUNCA pero NUNCA te des por vencido/a. Yo pasé por muchas cosas para terminar mi carrera y aunque no lo crean agradezco que me pasaran, porque me hizo más fuerte y convencida de lo que quería. No paré hasta llegar a la meta”, finalizó Rosángela.

¿Qué carrera culminó Rosángela?

La ‘ChIca selfie’ estudió Marketing en la UPC, la cual culminó a mediados del 2021. Sin embargo, por la coyuntura no se realizaron eventos. Por eso, a través de su cuenta oficial de Instagram, se mostró emocionada de asistir a su ceremonia de graduación.

“Un brindis por la recién graduada. Graduación de Rosángela Espinoza, miércoles 15 de junio 9.00 p. m. Confirma tu asistencia”, se observa en la tarjeta virtual que publicó.