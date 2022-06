Carlos Cacho critica que la final del Miss Perú sea en “Esto es guerra”: “¿En qué cabeza?”

Carlos Cacho cuestionó el hecho de que la final del Miss Perú 2022 se vaya a realizar en el set de “Esto es guerra”. De acuerdo al reconocido maquillador, la próxima representante de nuestro país no tendría por qué ser coronada en el mismo lugar donde se graba el famoso reality de América TV.

“ ¿En qué cabeza se les ocurre que en medio de ‘Esto es guerra’ se va a escoger a Miss Perú? Como decía el ‘Tigre’ Navarro, hay que ser bien babo***”, aseveró en entrevista con El Popular. “¿En qué cabeza? En televisión puedes decir que vas a elegir a la reina de España, pero no será así”, añadió.

Por otro lado, Carlos Cacho salió en defensa de Alessia Rovegno luego de que la joven fuese cuestionada por algunas exreinas de belleza. “Si van a criticar algo, que sea de reina a reina, no con una chica que está empezando porque no es equitativo. ¿Cuándo se ha visto a una reina cortándole la cabeza a una candidata? No me parece que eso debe hacer una exreina”, sentenció.

Carlos Cacho no está conforme con que el Miss Perú sea en el set de "Esto es guerra". Foto: La República

Jessica Newton agradece a “Esto es guerra”

El último 8 de junio, a través de sus historias en Instagram, Jessica Newton agradeció a “Esto es guerra” por prestar sus estudios para la final del Miss Perú Universo 2022, evento que se llevará a cabo el próximo martes 14 de junio.

“Gracias a ‘Esto es guerra’ podremos tener un magnífico escenario, donde todos nos tratan con muchísimo respeto y cariño. Ha sido una linda sorpresa que aprecio con todo el corazón”, expresó la organizadora del certamen.

¿Quiénes son las finalistas al Miss Perú 2022?

A continuación, te dejamos la lista completa de las siete finalistas que lucharán por llevarse la corona del Miss Perú 2022.