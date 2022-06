Melissa Paredes responde a Mayella Lloclla por decirle que busca dinero: “A mí no me pagan por hacerme mala fama”

Melissa Paredes aprovechó su aparición en el programa “Amor y fuego” de este viernes 10 de junio para responderle a Mayella Lloclla. Su excompañera de “Dos hermanas” afirmó que el enfrentamiento protagonizado por Melissa y su exesposo, Rodrigo Cuba, es usado por sus protagonistas para generar dinero.

¿Qué dijo Mayella Lloclla sobre Melissa Paredes?

La actriz Mayella Lloclla opinó sobre el conflicto mediático entre Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba. Y es que en los últimos días, los exesposos se han visto envueltos en nuevos dimes y diretes por la tenencia de su pequeña hija.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito, para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo, con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, arremetió Mayella Lloclla en una entrevista con El Popular.

Melissa Paredes desmintió las declaraciones de Mayella Lloclla. Foto: composición Willax TV

¿Cómo respondió Melissa Paredes frente a las acusaciones?

Por su parte, Melissa Paredes comentó que su excompañera de trabajo estaba mal informada, ya que no le pagan por todo el escándalo que viene protagonizando.

“Está un poco mal informada porque, de hecho, nadie quiere que le pase esto en la vida, no es una manera de hacer dinero. A mí no me pagan por hacerme mala fama y porque me ataquen. Está un poco confundida”, dijo en “Amor y fuego”.