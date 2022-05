‘Giselo’ y Christian Domínguez apoyan sentencia a John Kelvin: “No nos ceguemos”

La sentencia de 21 años contra John Kelvin por los delitos de agresión física y violación sexual contra Dalia Durán no pasó desapercibida para las figuras del espectáculo nacional. Por ejemplo, los conductores de “América hoy” se tomaron varios minutos en el programa de este último martes para comentar sobre el destino legal del cumbiambero.

Hubo opiniones divididas de la situación, como fue el caso de Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes señalaron que el caso del artista no fue tratado con igualdad debido a su fama. Por su parte, Edson Dávila y Christian Domínguez se mostraron mucho más enfáticos con lo sucedido y afirmaron estar de acuerdo con la condena que se le impuso al cantante.

‘Giselo’ y Christian Domínguez apoyan sentencia a John Kelvin

El popular ‘Giselo’ aseguró que, a pesar de lo dicho por sus compañeras, él siente que la pena contra John Kelvin está muy bien impuesta. Mientras que el también cumbiambero aseguró que los maltratadores de mujeres deben asumir las consecuencias

“ Hay diferentes opiniones. Si me pongo del lado de los papás de Dalia, voy a decir que se pudra en la cárcel. Pero si me pongo del lado de John Kelvin, diría que mi hijo no se merece tanto y que cometió un error ”, indicó Edson.

“ La verdad es una sola. El hombre que levante la mano a la mujer es un cobarde. Yo como padre, lo mato. La justicia no se va a dar igual a todos. No nos ceguemos los ojos, pero tiene que empezar con algo ”, manifestó Christian.

John Kelvin se opone a la sentencia de 21 años en su contra

Mediante un extenso comunicado, John Kelvin se pronunció tras la condena de 21 años por los delitos de agresión física y violación sexual contra Dalia Durán. Según el artista, las autoridades que llevan su caso lo están utilizando para distraer a la población de los verdaderos problemas del país.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).